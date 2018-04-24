凡普金科向港交所递交招股书 2017年净利润11.9亿

4月24日讯，凡普金科已于近日向香港联交所正式递交招股书，申请赴港上市。据招股书公开信息显示，凡普金科在2015、2016、2017年营收规模分别为人民币2.6亿、9.9亿、42.2亿，复合年增长率为299.4%。2017年，凡普金科经调整净盈利人民币11.9亿元。

公开资料显示，凡普金科创始于2013年，作为科技赋能型普惠金融平台，专注于借款撮合业务，侧重服务目前未被传统金融机构充分服务的个人金融需求。截至2017年12月31日， 凡普金科独立注册投资用户为1317.7万人，独立注册借款人为1826.5万人，合计超3000万人。

根据招股书显示，凡普金科截至2015年底、2016年底、2017年底活跃投资用户累计达19.4万、63.4万及160万，复合增长率为187.2%。自成立至2017年12月31日，活跃借款用户为90万。

凡普金科有效的用户中投资及借款用户自然流量占比较高。以2017年为例，其自然投资者流量占比为82.5%，线上借款用户自然流量占比为81.2%。此外，通过市场营销及品牌建设等方式，凡普金科自成立至2017年12月31日，共促成近160万名投资人累计780万次投资，累计交易量金额达人民币968亿元。截至2017年12月31日，凡普金科总客户资产达到人民币327亿元。据披露，凡普金科借款用户平均合同金额为37000元，借款期限为32个月。

在风险管理方面，凡普金科建立了动态风控系统云图，该系统以模型及算法为中心，在借款撮合的不同阶段贯彻进行风险管理工作，包括欺诈识别及信用评估等。透过定量模型，风控系统能够有效地检测潜在的欺诈行为。

Oliver Wyman报告显示，在中国借款撮合平台中，截至2017年12月31日按所撮合借款未偿还余额计，凡普金科旗下借款撮合平台爱钱进排名第四，市场份额约为2.6%；而于2017年按交易量计则排名第三，市场份额约为2.4%。

招股书显示，今年年初，凡普金科进行B轮融资，包括农银国际、国泰君安在内多家机构参投，此前，凡普金科曾获高榕资本A轮融资。（记者王凯文）