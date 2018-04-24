打车应用Careem数据遭泄露 受影响用户达1400万

新浪科技讯 北京时间4月24日凌晨消息，本周一，位于迪拜的叫车公司Careem向媒体透露称该公司遭遇了网络攻击并造成了数据泄露。

黑客盗取的数据包括用户的姓名、电子邮箱地址、手机号、和行程数据，所有在今年1月14之前注册过Careem的用户都受到了影响。据Careem称，目前无迹象表明黑客有获取到用户的密码和信用卡号。

该数据泄露事件涉及到的用户包括55.8万名司机和1400万乘客。不过，该公司称还没发现这些数据被滥用或用于诈骗。

Careem表示最早是在今年1月份发现的此数据泄露事件，自那时起就开展了相关调查工作，并加强了其安全系统。

Careem在一篇博客文章中写道，之所以现在才将其公布出来是因为“想在告知用户前确保获取到有关此事件尽可能精准的信息”。

该公司写道：“我们十分重视用户的数据保护工作。我们有一支由网络安全专家组成的团队，他们与外部的安全公司一起来持续监控我们的系统，建立并升级我们的安全机制，并做到及时应对可能的威胁。另外，我们还在和执法部门进行合作。”

Careem目前在全球13个国家运营，覆盖90个城市。Careem曾宣布其在土耳其和巴基斯坦等国处于市场领先地位。（小宝）