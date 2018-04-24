腾讯音乐或于今年下半年进行IPO

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广州日报讯 （全媒体记者倪明）中国最大在线流媒体音乐腾讯音乐正在为IPO进行准备。本次IPO有可能成为科技行业规模最大的一次IPO。据媒体报道，腾讯控股计划于下个月与承销商进行沟通。23日上午，腾讯音乐集团回应广州日报全媒体记者称对此不予置评。

不久前腾讯音乐的最大竞争对手，全球最大正版流媒体音乐服务平台Spotify于美国时间4月3日在纽约证券交易所正式挂牌上市。当天，Spotify股价收报149.01美元，涨幅高达12.89%，市值达265亿美元。消息人士称，腾讯音乐有可能将于2018年下半年进行IPO，本次IPO有可能成为今年规模最大的一次交易，腾讯音乐将会通过本次IPO获得数十亿美元的资金。消息人士还透露，腾讯音乐的上市地点将会是在美国，但是目前腾讯音乐还没有对上市地点做出最终决定。腾讯音乐计划上市，标志着IPO市场正在重新找回活力。

有分析称，腾讯音乐在最近的私募交易中获得的估值水平约为250亿美元。2017年12月份，Spotify斥资9.1亿欧元（合计11亿美元）收购了腾讯音乐9%的股份，当时腾讯音乐对应估值为125亿美元，而目前已经翻倍。相比之下，于4月3日上市的全球最大流媒体音乐服务公司Spotify当前最新市值为282亿美元，此前一度最高达300亿美元。

2016年中期，腾讯控股收购海洋音乐，并且将其与腾讯此前的流媒体服务进行了整合，从而成立了腾讯音乐。在一系列的合并后，腾讯音乐旗下拥有了QQ音乐、酷我音乐和酷狗音乐三驾马车。目前腾讯音乐拥有7亿活跃用户，在PC端和移动端都提供服务。根据国际唱片业协会的报告，腾讯目前占了中国音乐流媒体流量的70%以上，位居国内首位。上个月，腾讯控股总裁刘炽平在财报分析会上透露，腾讯音乐适合进行分拆上市。

多位投资人表示，如果不出什么意外的话，腾讯音乐今年上市的可能性极大。在他们看来，只不过是倒计时时间长短的问题。

据报道，其独家获得的一份资料显示，自中国音乐集团与QQ音乐合并后，腾讯音乐娱乐集团于2016年下半年开始实现全面盈利，2017年净利润超过16亿元，2018年预计净利润还会翻番。这与当下众多音乐流媒体平台的亏损状况形成反差。即使是Spotify，目前依旧处于亏损状态，近期还面临超过16亿美元的侵权诉讼。

市场观点

版权大战后的数字音乐市场，如果只是从消费端来看，正在向顶部集中，腾讯、网易和阿里成为三巨头。业内认为，如果TME（腾讯音乐娱乐集团）独立上市，意味着数字音乐市场会进一步“寡头化”。