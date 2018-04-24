马云：没有哪个企业有绝对的安全

昨日，马云在“2018中国绿公司年会”上演讲。

4月23日，阿里巴巴集团董事局主席马云在中国企业家俱乐部主办的“2018中国绿公司年会”上演讲，“企业家必须拥有‘新三观’来面对未来的挑战。”

郭广昌刘永好谈全球化

根据官网介绍，中国绿公司年会由中国企业家俱乐部于2008年创立，年会以民营企业家为主要参与群体，已成为中国经济可持续发展领域具影响力的商业论坛之一。

2018中国绿公司年会在天津滨海新区拉开帷幕，今年主题为“智能商业时代：高质量发展与价值创造”。马云、柳传志、马蔚华、刘永好、郭广昌、宁高宁等超过1000位知名企业家、商业领袖、政界要员、学界权威、NGO组织代表，围绕企业家责任与创新、智能商业、全球化、AI、新零售、人才与组织、物联网、影响力投资八大主题板块展开演讲和互动交流。

郭广昌和刘永好出席了全球化专场论坛。郭广昌认为，要想成为全球化的企业，首先要遵守人家的规则。不能说对我有利的时候就按照你的规则做，对我不利的时候就按自己的规则来做，这样没人跟你玩。

刘永好表示，我们经常说现在是全球市场和资源整合，整合什么呢？整合中国市场的需求，国际资源优势的结合。我觉得这种优势的结合形成新的格局。

没有绝对的垄断和领先

马云在演讲中分享了企业发展需要的“新三观”：全局观、未来观、全球观。

马云谈到，“我认为真正有未来观的大企业，不会去创造概念，不会去争流量，不会搏眼球，不会争风头，而是会追求核心技术。市场份额大、市场份额牛不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛。”

马云谈到了技术、芯片。近日阿里巴巴收购中天微，力主研发AI“中国芯”。马云演讲时表示，今天说到技术，大家都讲的是芯片，讲的是操作系统，讲到的是互联网，其实每一个公司都应该有自己独特的绝活，有自己独一无二的技术，哪怕是服务，也是任何一家公司独一无二的兵器。

“今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。”马云表示。

花絮

柳传志：坊间传闻马云越长越漂亮

昨日，担任主持的联想控股董事长柳传志介绍马云时惹得现场观众发出阵阵笑声。

柳传志说，中国企业家俱乐部主席马云先生，坊间传闻，他越长越精神，越长越漂亮了，希望他的演讲正常发挥。“前不久中美贸易摩擦开始的时候，《华尔街日报》有一篇马云署名的文章，明确提出两国贸易不应该以贸易逆差来计算，而应该是利润顺差还是逆差，这观点极为到位，而且出自中国的一个民间人士之口，我们为此非常自豪”。

马云上台演讲时表示，从今年开始尽量用稿子念。但我的稿子是认真思考过的，基本上每一个稿子我都看过好几遍，自己写，自己弄。

待马云讲完，柳传志再次上台说，“我记得在2004年，有一次开小规模的会，他讲到要把淘宝网做到2000亿的销售规模，我心里想，马云你识数吗？但是他做到了，他充满了想象力，但也有实施的具体步骤。所以他讲的很多东西是值得我们认真思考的。我也在思考，他拿稿子和不拿稿子（为何）一样流利。”（记者任娇 江波）