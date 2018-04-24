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外卖平台回应信息泄露：已报警、将排查

外卖平台回应信息泄露：已报警、将排查
2018年04月24日 03:09 新京报
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　　涉售外卖信息QQ群仍未关闭 外卖平台回应：已报警

　　外卖平台回应信息泄露：已报警、将排查

　　美团、饿了么表示已采取多项措施保障用户信息安全；涉出售外卖信息QQ群仍未关闭

　　“外卖送餐信息被指在网上售卖”追踪

　　新京报昨日刊发调查报道，曝光多家外卖平台用户信息被泄露，网络卖家、外卖骑手出售外卖订餐客户信息。昨日，外卖平台美团回应称就信息泄露一事已向警方报案；另一外卖平台饿了么则表示，正就此情况全力排查。

　　美团：尽全力保护用户信息安全

　　在回应中，美团表示，美团外卖高度重视用户信息被倒卖一事，目前已启动了相关信息的核实排查，同时已向警方报案，感谢媒体和用户的监督。

　　对于信息泄露的原因，美团表示由于外卖配送链条长，涉及平台、商家、三方配送等多个环节，因此可能有不法分子在其中获取信息。美团公司信息安全中心、安全监察、内控内审等部门组建了安全委员会，并在业务及技术流程上加强了多道防线。下一步美团将与公安机关一起，全力打击盗取、倒卖用户信息的不法行为，尽全力保护每一位用户的信息安全，保障行业健康、良性发展。

　　饿了么：一定及时揪出害群之马

　　饿了么表示，平台也是受害者，看到相关报道后，已开始全力排查，并一直和有关部门保持着积极协作。由于目前全社会的信息安全环境复杂，此类恶意的数据安全事件时有发生，令消费者蒙受损失，对饿了么和整个餐饮外卖行业来说，大家也都是受害者。饿了么将在政府有关部门的指导下，和行业友商联手应对，一定会及时揪出那些害群之马。

　　对于信息管理问题，饿了么称其外卖平台及物流系统都通过了公安部《信息系统安全等级保护》的评估认证（三级），严格按照国家主管部门的要求来开展信息安全工作，并成立了由CEO担任负责人的信息安全委员会，有200人的团队负责信息安全工作，保障商户和个人用户的信息安全。

　　不过新京报记者昨日发现，调查报道中曝光涉出售外卖用户信息的QQ群仍在正常状态，曾在报道中所出现的某网络运营公司工作人员覃华（化名）继续发来外卖信息，包括姓名、地址、订餐平台、订餐次数等内容，并表示“这份用户信息更为精准”。

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