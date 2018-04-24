多番“限购令”下 余额宝增速转入慢车道

来源：北京商报

北京商报讯（记者 程维妙）高歌猛进的余额宝，在2017年的多番“限购令”下，规模增速转入慢车道。根据天弘基金4月23日在官网披露的天弘余额宝货币市场基金2018年一季度报告，截至一季度末，余额宝规模为16891.84亿元，环比增长6.9%，虽比2017年四季度1.3%的环比增速回暖，但较2017年前三季度的增速已明显放缓。

北京商报记者根据天弘基金发布的数据统计，2017年1-3季度，余额宝规模环比增速分别为41%、25.64%和8.93%，连上四季度1.3%的增速看，显然可得出一条势头向下的曲线。之所以2018年一季度余额宝规模环比增速回升，业内人士指出，与每年一季度的春节假期因素有一定关系，春季前市场资金往往相对紧张，推动货币基金收益率走高，有更强的吸金能力。

正因如此，历年余额宝规模增速在一季度都会迎来“开门红”。自2013年余额宝成立以来的数据显示，2014-2017年历年一季度余额宝规模环比增速分别为192.12%、22.9%、22.8%和40.9%，今年一季度的环比增速是首次跌至个位数。

横向相比，余额宝今年一季度规模增速也远低于全行业货币基金同期增速。据中国证券投资基金业协会公布的数据显示，2018年前两个月，全市场货币基金规模增长10694.04亿元，相较于2017年底，货币基金规模增速为15.8%。事实上，在2014年三季度，余额宝规模增速也一度因为市场资金面较宽松及股市向好的分流效应等出现过季度增长放缓的情况。

对于今年一季度增速再入慢车道，业内人士认为，主要是限购调整对规模增速控制作用明显。