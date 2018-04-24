P2P平台再现清盘 网贷行业上演退潮大戏

来源：北京商报

北京商报讯（记者 崔启斌 实习记者 宋亦桐）随着验收时间的不断临近，网贷行业逐渐上演了退潮大戏。4月23日，北京商报记者获悉，麦穗金服近日发布清盘公告称，经25天的整改，平台未能达到《互金整改通知书》的要求，决定即日起停止平台所有运营，正式宣布清盘。

据互金整治现场检查事实认定书披露，该公司存在着高达26项不合规操作，包括没有实质明确网络借贷信息中介、未持有电信业务经营许可、未在公安机关登记备案、未落实客户资金第三方存管要求、存在公司自融、网站披露不真实等26项不合规操作。

公开资料显示，麦穗金服成立于2016年5月，是中国创新型互联网信息服务企业，由河北麦穗网络科技有限公司运营，致力于为投资者提供一个安全、诚信、低风险、回报稳定的理财渠道。麦穗金服于2018年1月12日与富滇银行正式签订资金存管业务合作协议，不过目前并未正式上线银行存管业务。

分析人士认为，平台清盘其实还有一部分原因是行业的规范制度不完整，近些年P2P网贷的崛起也吸引了大量其他行业涌入，但是做了一段时间后发现P2P并没有想象中那般红利，在亏损一些钱后选择清盘断腕撤退。所以常常会看到一些平台上线初期或者半年以内就清盘，但清盘可不是立刻就能拿到投资本金，而是根据平台制定的提现规则而定。根据清盘方案，麦穗金服将从2018年4月30日起分3期兑付，第一期付10%，后两期付45%，在6月30日完成本息兑付。

据不完全统计，从2018年1月-3月12日，整个行业就出现了高达210家问题平台，其中停业清盘的平台有85家。大部分为在此前监管滞后的背景下成立的网贷平台，在当前市场和监管的双重作用下，不得不面临清零的结果。