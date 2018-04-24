新浪科技> 互联网 > 正文

P2P平台再现清盘 网贷行业上演退潮大戏

P2P平台再现清盘 网贷行业上演退潮大戏
2018年04月24日 00:30 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 崔启斌 实习记者 宋亦桐）随着验收时间的不断临近，网贷行业逐渐上演了退潮大戏。4月23日，北京商报记者获悉，麦穗金服近日发布清盘公告称，经25天的整改，平台未能达到《互金整改通知书》的要求，决定即日起停止平台所有运营，正式宣布清盘。 

　　据互金整治现场检查事实认定书披露，该公司存在着高达26项不合规操作，包括没有实质明确网络借贷信息中介、未持有电信业务经营许可、未在公安机关登记备案、未落实客户资金第三方存管要求、存在公司自融、网站披露不真实等26项不合规操作。

　　公开资料显示，麦穗金服成立于2016年5月，是中国创新型互联网信息服务企业，由河北麦穗网络科技有限公司运营，致力于为投资者提供一个安全、诚信、低风险、回报稳定的理财渠道。麦穗金服于2018年1月12日与富滇银行正式签订资金存管业务合作协议，不过目前并未正式上线银行存管业务。

　　分析人士认为，平台清盘其实还有一部分原因是行业的规范制度不完整，近些年P2P网贷的崛起也吸引了大量其他行业涌入，但是做了一段时间后发现P2P并没有想象中那般红利，在亏损一些钱后选择清盘断腕撤退。所以常常会看到一些平台上线初期或者半年以内就清盘，但清盘可不是立刻就能拿到投资本金，而是根据平台制定的提现规则而定。根据清盘方案，麦穗金服将从2018年4月30日起分3期兑付，第一期付10%，后两期付45%，在6月30日完成本息兑付。

　　据不完全统计，从2018年1月-3月12日，整个行业就出现了高达210家问题平台，其中停业清盘的平台有85家。大部分为在此前监管滞后的背景下成立的网贷平台，在当前市场和监管的双重作用下，不得不面临清零的结果。

清盘麦穗P2P
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有