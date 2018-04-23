外媒:卡车物流平台满帮融资20亿美元 软银和谷歌投资

新浪科技讯 北京时间4月23日晚间消息，《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，中国卡车物流平台“满帮公司”正在进行20亿美元的融资，软银和谷歌投资将参与投资。

满帮是由货车帮和运满满合并后成立的新公司，该公司通过一款移动APP来匹配司机和发货人。《华尔街日报》上月底曾率先报道称，满帮拟融资5亿美元至10亿美元。

当时的报道称，软银计划从旗下“愿景基金”拨出10亿美元来投资满帮。但知情人士今日称，满帮的融资目标已经从当初的10亿美元增加到约20亿美元。除了软银，谷歌风险投资部门也将参与此次融资。

根据之前的报道，若融资5亿美元，满帮的估值将达到50亿美元。该公司的持股方包括腾讯，以及马云共同创建的一家私募股权公司。

货车帮成立于2011年。截至2017年7月底，货车帮诚信注册会员车辆达450万台，平台日发布货源信息达500万条，日成交货运运费超过17亿元，在全国360个城市建立了1000家直营服务网点。

运满满创建于2013年，目前其APP注册货主85万、重卡司机390万，汇聚了国内95%的公路物流货运信息和78%的重卡司机，日交易额超过10亿元。

2017年11月，这两家10亿美元级别的独角兽公司宣布合并。(李明)