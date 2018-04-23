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美团外卖回应信息泄露:已启动核实排查 并向警方报案

美团外卖回应信息泄露:已启动核实排查 并向警方报案
2018年04月23日 20:46 新浪科技
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　　相关新闻：外卖送餐信息被指在网上售卖：万条信息售价800元

　　新浪科技讯 4月23日晚间消息，针对媒体报道的外卖平台信息泄露一事，美团外卖方面回应称，目前已启动了相关信息的核实排查，同时已向警方报案。

　　今日有媒体报道，随机在网上调查发现，在一些QQ群里，有人叫卖饿了么、百度外卖、美团等外卖平台的客户信息。

　　对此美团外卖方面称，公司信息安全中心、安全监察、内控内审等部门组建了安全委员会，并在业务及技术流程上加强了多道防线。由于外卖配送链条长，涉及平台、商家、三方配送等多个环节，因此可能有不法分子在其中获取信息。对于此类事件，将严惩不贷，同时将与公安机关一起，全力打击盗取、倒卖用户信息的不法行为。(张俊)

　　以下为美团外卖回应全文：

　　有关媒体报道的用户信息被倒卖一事，美团外卖高度重视，目前已启动了相关信息的核实排查，同时已向警方报案，感谢媒体和用户的监督。

　　美团点评一直视信息安全为发展历程中最重要的事情之一，公司信息安全中心、安全监察、内控内审等部门组建了安全委员会，并在业务及技术流程上加强了多道防线。由于外卖配送链条长，涉及平台、商家、三方配送等多个环节，因此可能有不法分子在其中获取信息。对于此类事件，我们始终坚持严惩不贷、坚决打击的原则，我们将与公安机关一起，全力打击盗取、倒卖用户信息的不法行为，尽全力保护每一位用户的信息安全，保障行业健康、良性发展。

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