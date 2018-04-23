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再见！乐视网被所有公募基金剔出前十重仓股

再见！乐视网被所有公募基金剔出前十重仓股
2018年04月23日 20:25 每日经济新闻
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　　来自微信公号：理财不二牛

　　细数今年第一季度A股市场的热门事件，乐视网复牌绝对榜上有名。1月24日乐视复牌后，迎接它的是11个一字跌停。虽然2月市场上曾掀起过“抄底乐视网”的声音，乐视网触底后也出现过K线十连阳，但从基金一季报看，基金经理们已经集体将乐视网从基金前十大重仓中清出了。

　　复牌至3月末，乐视网一季度股价下跌了68.95%。虽然跌幅过半，但乐视网复牌后并未对基金净值造成大的影响。这是因为2017年年末，多家基金公司提前下调了乐视网估值，估值跌幅近75%。因此乐视网打开跌停板后，基金净值并没有下跌甚至还迎来套利机会。

　　乐视网停牌前哪些基金重仓了乐视网呢？Wind显示，据2017年年报数据，重仓了乐视网的基金共有20只。同时，乐视网2017年三季报显示，中邮战略新兴产业和中邮信息产业分别持有乐视0.75%和0.6%的股份，为该公司前十大股东。然而在今年一季报中，曾经重仓过乐视网的基金中，其前十大重仓里已经没有乐视网的身影了。实际上，在承受了九个多月的煎熬和不断调低估值的压力，基金经理人们大多在一季度寻机将这只个股出手卖掉。

　　唯一一只宣布自己一季度重仓乐视的长盛同辉深证100（LOF），报告期末其持有乐视网9000多股，但该只基金不是没有在乐视网开板后卖掉，而是该只基金在1月24日，也就是乐视网复牌的同一天停止上市并进入清算程序，其一季度的报告日期为2018年1月1日至1月23日。

　　每经实习记者 聂虹

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