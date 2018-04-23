公安部:督促外卖企业派人 整治外卖电动车交通违法

澎湃新闻记者 邵克

澎湃新闻从公安部交通管理局获悉，近日，公安部交通管理局联合中国物流与采购联合会、美团点评、饿了么百度外卖等企业，共同加强外卖行业电动自行车交通管理工作，并下发《关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作的通知》，部署各地公安交管部门加强警社合作、警企共治，与外卖企业建立警企协作、信用惩戒、指导帮扶、宣教培训、联合整治“五大机制”，强化和创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作，共同促进外卖行业健康、规范、可持续发展。

《通知》要求各交警总队、地市交警支队借鉴上海、深圳、南宁等地做法，主动与当地外卖企业联系，建立警企协作机制，定期召开专题会议，分析外卖行业交通管理中存在的突出问题，共同研究针对性措施，完善配送考核制度，加强交通安全管理。

《通知》要求，要建立信用惩戒机制，每月通报外卖行业电动自行车闯红灯、逆向行驶、占用机动车道等严重交通违法以及伤亡交通事故信息，督促企业加强内部管理和进行叠加处罚，并推送中国物流与采购联合会共享配送联盟纳入全行业信用管理平台。对多次发生严重交通违法、负有交通事故责任的配送员，由中国物流与采购联合会通报全行业清退和禁入。对交通违法、事故较多以及交通安全主体责任落实不到位的企业，各交警总队、支队要及时进行约谈，向社会曝光，并通报主管部门纳入不良企业信用记录。

《通知》要求建立指导帮扶机制，指导外卖企业实行“一人一车一证一码”等制度，切实管好自己的车、自己的人。要督促企业使用符合标准的配送车辆，新增配送电动自行车必须符合国家标准，按要求登记上牌；对超标在用电动自行车要设置最长一年过渡期，逐步淘汰更换符合国家标准的车辆。要坚持管理和服务并重，为外卖行业电动自行车登记上牌、事故处理等事项提供服务便利。

《通知》还要求建立宣教培训机制，联合外卖企业加强对配送人员交通安全普法宣传和教育培训，指导企业在配送人员入职前，一律签订交通安全承诺书。对多次发生交通违法、交通事故等高风险配送员，要会同企业通过组织交通安全法规学习、观看违法事故视频、参加志愿劝导体验活动等方式，不断提升其交通安全意识。要建立联合整治机制，联合外卖企业开展行业电动自行车秩序整治，督促企业安排内部管理员或监督员在配送高峰时段、集中通行路段、违法事故高发区域随警参加整治，查处、通报外卖配送车辆交通违法行为。要指导外卖企业建立交通违法举报平台或电话，鼓励公众监督、举报配送员交通违法行为。

公安部交通管理局呼吁外卖企业，决不能以牺牲配送员生命安全为代价而设置不合理的配送考核指标，要履行社会责任，切实落实交通安全主体责任。提醒广大外卖配送人员，要珍爱生命安全，不使用超标电动自行车等非法配送车辆，自觉抵制闯红灯、逆行、超速、占用机动车道等严重交通违法行为，争做遵法守规、安全文明的配送员。