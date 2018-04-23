滴滴出行进军墨西哥市场 推出快车服务

滴滴出行正式进军墨西哥市场

新浪科技讯 4月23日晚间消息，滴滴出行今日宣布正式进军墨西哥市场，在墨西哥州首府托卢卡（Toluca）推出滴滴快车服务。

自4月初起，滴滴在托卢卡开展了司机招募。滴滴称将结合司机和乘客的反馈，不断提升产品和服务体验，并在年内将网约车服务逐步拓展到墨西哥其他主要城市。

滴滴称，滴滴墨西哥、滴滴北京以及美国研究院的技术部门合作，将中国市场首创的算法模型和安全科技引入当地，逐步在拉美地区推出内置App的紧急求助、动态安全检测、行程分享、全天候人工客服和全维度的司机评分体系。

滴滴在当地开设的司机之家

在全球化方面，滴滴的业务已经拓展到香港地区、台湾地区、日本和拉美市场。同时，滴滴还通过与Grab、Lyft、Ola、Uber、99、Taxify、Careem等全球7家主要移动出行企业投资合作的方式，服务超过1000座城市，触达全球超过80%的人口。

滴滴方面称，国际化是滴滴的重要战略，同时滴滴也期待与各地公共部门在整体交通治理上展开合作，以中国的智慧交通技术和经验积累，为全球城市的可持续发展贡献力量。

去年底就有外媒报道称，滴滴计划今年第一季度进军墨西哥市场，滴滴将在墨西哥推出一个智能手机应用，招募当地司机到平台。滴滴内部人士向新浪科技透露，2018年滴滴将开启大规模的国际化。

实际上，2016年8月与优步中国合并之后，先后吞并两大竞争对手的滴滴认为国内网约车市场大局已定，当年底开始提出了国际化扩张的战略。在2017年的滴滴年会上，程维公布的滴滴2017年的五个关键词中，国际化就是其中之一。

不过滴滴早期的国际化是以投资当地出行企业进行探路。在与优步中国的战争中，滴滴就通过在海外市场投资Uber的竞争对手来对其进行牵制，包括东南亚的GrabTaxi、印度的Ola和美国的Lyft。后来又分别投资了巴西的99、南非和欧洲的Taxify、以及中东的Careem。

去年2月，滴滴在新一轮架构调整中宣布新成立国际业务事业部，进一步加快了国际化步伐。

此前滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维在接受新浪科技采访时也表示，2018年将会是滴滴国际化的突破年，这意味着其此前宣称的派出精锐部队成立滴滴远征军的节奏将进一步加快。(张俊)