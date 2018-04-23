谷歌CEO本周有35万股股票解禁 价值3.8亿美元

新浪科技讯 北京时间4月23日晚间消息，对于谷歌CEO桑德尔·皮查伊(Sundar Pichai)而言，本周将迎来一个重大时刻：有价值3.8亿美元的股票即将解禁。

早在2014年，皮查伊尚未出任谷歌CEO时，曾获得353,939股限制性股票。本周三，这些股票将解禁。基于谷歌上周五收盘价，这些股票价值约3.8亿美元。彭博社数据显示，基于这些股票的价值，这将是最近几年上市公司赋予公司高管最高的单笔奖励之一。

自皮查伊2014年获得这些股票以来，其价值已经增长了90%。相比之下，标准普尔500指数增长了39%。除了2014年的股票奖励，皮查伊之后又两次获得了谷歌的股票奖励，均价值数亿美元。目前，谷歌尚未公布皮查伊2017年的薪酬。

除了皮查伊，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)也都获得了价值不菲的股票奖励。2012年Facebook上市时，扎克伯格行使了6000万股股权，价值22.8亿美元。2016年，马斯克行使了671万股股权，价值13.4亿美元。(李明)