阿里CEO张勇:新零售是技术零售联姻 模式要自我更新

阿里巴巴 集团CEO张勇 集团CEO张勇

新浪科技讯 4月23日晚间消息，阿里巴巴集团CEO张勇今日在澳大利亚举行的商家大会上笑言，AI（人工智能）对很多人来说是新事物，但阿里巴巴早已在大规模应用，只是不叫AI，“我第一次听说AI时，我说是Alibaba Intelligence（阿里智能）”。

张勇指出，新技术出现时，有人看到的是挑战，有人看到的是机会，重要的是把握机遇，同时把风险控制到最小。对于全球商业瞩目的“新零售”，张勇认为，新零售本质是技术和零售联姻，所有线上线下零售最终都要依靠数据驱动，所有零售模式都要自我更新，才能跟上数字时代。

张勇称，阿里巴巴是自由贸易的笃信者，他坚信阿里的技术可以被运用到每一个市场上，“我们将和不同市场的商业伙伴和政府机构合作，用数字技术建设世界范围内的贸易平台，最终技术将使每一个人受益。”

当日，张勇还与500多位澳洲品牌负责人交流新零售及新技术。此外，天猫国际在澳大利亚宣布，原产地溯源计划全面升级，通过区块链等技术提升全球供应链体系。根据阿里披露的数据，目前有近3000个澳新品牌已入驻天猫。（韩大鹏）