饿了么回应信息泄露：全力排查 与有关部门保持协作

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新浪科技讯 4月23日晚间消息，针对媒体报道的外卖平台信息泄露一事，饿了么方面回应称，已第一时间开始全力排查，并一直和有关部门保持着积极协作。

今日有媒体报道，随机在网上调查发现，在一些QQ群里，有人叫卖饿了么、百度外卖、美团等外卖平台的客户信息。

饿了么回应称，恶意的数据安全事件时有发生，令消费者蒙受损失，对饿了么和整个餐饮外卖行业来说，大家也都是受害者。已第一时间就开始全力排查，并一直和有关部门保持着积极协作。

饿了么还称，饿了么的外卖平台及物流系统都通过了公安部《信息系统安全等级保护》的评估认证（三级），严格按照国家主管部门的要求来开展信息安全工作，并成立了由CEO担任负责人的信息安全委员会，有200人的团队负责信息安全工作，保障商户和个人用户的信息安全。(张俊)

以下为饿了么回应全文：

饿了么把信息安全作为头等大事之一。看到相关报道后，我们第一时间就开始全力排查，并一直和有关部门保持着积极协作。由于目前全社会的信息安全环境复杂，此类恶意的数据安全事件时有发生，令消费者蒙受损失，对饿了么和整个餐饮外卖行业来说，大家也都是受害者。我们将在政府有关部门的指导下，和行业友商联手应对，一定会及时揪出那些害群之马。

饿了么的外卖平台及物流系统都通过了公安部《信息系统安全等级保护》的评估认证（三级），严格按照国家主管部门的要求来开展信息安全工作，并成立了由CEO担任负责人的信息安全委员会，有200人的团队负责信息安全工作，保障商户和个人用户的信息安全。

饿了么相信，有法律和政府部门的支持，通过自身持续、快速的技术进步，必能引领全行业实现对信息安全的有效保障。