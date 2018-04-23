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马云：企业家要有全局观、未来观和全球观

马云：企业家要有全局观、未来观和全球观
2018年04月23日 18:49 新浪科技
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马云马云

　　新浪科技讯 4月23日晚间消息，阿里巴巴集团董事局主席马云现身天津参加“2018中国绿公司年会”，他在年会的压轴演讲中表示，企业家要有全局观、未来观和全球观，未来“中国离不开世界，但世界同样也离不开中国”。（辛苓）

　　以下为马云演讲节选，由新浪科技整理：

　　经济的发展，技术革命的迫近，世界的巨变，我们国家要从数量经济到质量经济，从出口转向进口，这对每个人既是机会更是挑战。我想在这儿跟大家分享我在公司内部经常提的“三个观”，企业家必须拥有“新三观”来面对未来的挑战。 第一观就是全局观，第二观是未来观，第三观是全球观。未来要想成为优秀的企业，必须要靠“新三观”来看待问题。

　　第一，全局观就是生态观，就是要让企业内部的生态、上下链、左右都满意，要让客户满意，要让员工满意，要让合作伙伴满意，要让政府满意，甚至要让竞争对手也会因为跟你竞争而赢得对你的尊敬。

　　全局观就是不从局部利益考虑问题，要从全球考虑问题，要从全局的利益考虑问题，要考虑各方的利益。因为世界已经进入了命运共同体，只有大家好，你才有可能好。村里面你最富就会出现“斗地主”的情况。

　　IT时代是让强者更强，而机器时代是包容，是共同富裕、发展。第一次技术革命诞生的商业革命是工厂。第二次技术革命诞生的商业模式是公司。而这一次技术革命将诞生一种新的商业模式，那就是平台。

　　今天人人都在说平台，但是平台的真正价值是让平台上的人比你更成功，只有让别人成功了，你才能真正地成功。所以，只有让别人强大了，你才能强大，平台不是获取更多的利益，而是担当更多的责任。

　　第二，未来观就是必须站在未来思考问题，站在30年以后来看今天。企业必须以创新去解决人类未来所要面对的问题，引领社会进入新的时代。企业解决的问题越大，你的市值就会越大，就会越受人尊重。如果不能从未来来看问题，我相信你的企业很难走得很远。

　　今天我们大家都在讲核心技术，核心技术确实很难，但也不是高不可攀。我们错过了昨天的机会，但我们不能再错过明天的机会。关键在于改变我们今天的很多思考、很多的做法、很多的体制。

　　我们要不断的创新，没有正确的未来观，没有恒心，没有远见，不敢去相信，不敢去相信而相信，我相信你是不可能走得很远的，也不可能获得真正的核心技术。我认为真正有未来观的大企业，不会去创造概念，不会去争流量，不会搏眼球，不会争风头，而是会追求核心技术。市场份额大、市场份额牛不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛，在关键技术、核心技术上争高下是大企业当仁不让的责任。

　　另外一方面，今天说到技术，大家都讲的是芯片，讲的是操作系统，讲到的是互联网，其实每一个公司都应该有自己独特的绝活，有自己独一无二的技术，哪怕是服务，也是任何一家公司独一无二的兵器。

　　第三，全球观。全球观必须是站在全球看问题，站在全球看中国。你的眼光只能看到一个县，你就只能做一个县的生意。眼光看到一个省，你就能做到一个省的生意，如果你的眼光看的是全球，你就能做全球的生意。

　　今天的企业家必须拥有全球视野，哪一家企业有全球化的意识，哪一家企业就有更美好的未来。全球化的潮流不会改变，全球化只会越来越完善。全球化不是国际化，国际化是一种能力，而全球化是一种格局，是一种境界。毛泽东不会讲英文，尼克松不会讲中文，但他们两个人在1972年制定了最了不起的全球化战略。

　　全球化的核心是在其它国家和地区创造独特的价值，创造就业，做当地做不到的事情。全球化首先要讲究的是尊重其它文化，尊重其它民族，尊重其它民族和人民的创新，国际化讲的是能力，全球化就是格局和境界。

　　今天的全球化是服务世界的能力，如果说过去中国“走出去”的是人和机器、资金，那么今天中国“走出去”的是信息、服务、价值观。今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。

　　未来全球既有竞争，更有合作，中国离不开世界，但世界同样也离不开中国，未来我们需要的不仅仅是G20，更需要的是G200。“一带一路”是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路。

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