新浪科技> 创业> 2018中国绿公司年会专题 > 正文

阿里高红冰:新零售是整个业态创新 变革出现三大趋势

阿里高红冰:新零售是整个业态创新 变革出现三大趋势
2018年04月23日 14:16 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
阿里巴巴集团副总裁兼集团政策研究室主任、阿里研究院院长高红冰阿里巴巴集团副总裁兼集团政策研究室主任、阿里研究院院长高红冰

　　新浪科技讯 4月23日下午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“打造商业信生态”专场上，阿里巴巴集团副总裁兼集团政策研究室主任、阿里研究院院长高红冰表示，新零售发展到最后是整个业态的创新。零售业变革出现实体门店升级、供应链数字化和服务商涌现三大趋势。

　　高红冰在演讲中表示，技术创新、消费者升级和企业家创新精神带来了商业环境的改变。手机、App、软件、云计算、物联网等技术不仅是简单的技术应用，而是构成新经济的基础设施。他表示，每个消费者购买智能终端的时候，实际上是在建设全球或全社会的商业基础设施，将这些商业基础设施转变成为零售业的前端。

　　以此为基础，高红冰分析了新零售的发展趋势。他认为，实体门店的升级、供应链的改造、服务商的涌现，是接下来推动新零售发展的三个主要方向。

　　在实体门店方面，新零售将会推动实体店门店的升级，将大互联网平台体系和实体门店的IT体系打通，数字世界会与物理世界高度融合。

　　此外，是数字化程度开始向产业上游渗透。高红冰介绍称，新零售与制造端、供应链紧密相连。消费者的诉求可以快速与生产端对接起来，形成新的体系。

　　最后，大量服务于制造企业和商家的服务商将是推动业态发展的巨大动力。供应链内容服务、门店服务、生产服务、金融服务的服务商进一步杀入零售市场，能够帮助形成零售业变革的动力。

　　最后，高红冰总结表示，新零售发展到最后不是单一某一个物种、某一个角色在市场里的创新，而是整个业态的创新，是多方协作的结果。底层的商业基础设施的沉淀，数据、用户、交易系统、低成本计算系统的沉淀，变成推动应用变革的基础设施。而相关基础设施的应用，是不断把握未来前端的零售和制造变革的重要条件。（周峰）

新零售阿里
我要反馈
相关专题： 2018中国绿公司年会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有