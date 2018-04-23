阿里高红冰:新零售是整个业态创新 变革出现三大趋势

新浪科技讯 4月23日下午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“打造商业信生态”专场上，阿里巴巴集团副总裁兼集团政策研究室主任、阿里研究院院长高红冰表示，新零售发展到最后是整个业态的创新。零售业变革出现实体门店升级、供应链数字化和服务商涌现三大趋势。

高红冰在演讲中表示，技术创新、消费者升级和企业家创新精神带来了商业环境的改变。手机、App、软件、云计算、物联网等技术不仅是简单的技术应用，而是构成新经济的基础设施。他表示，每个消费者购买智能终端的时候，实际上是在建设全球或全社会的商业基础设施，将这些商业基础设施转变成为零售业的前端。

以此为基础，高红冰分析了新零售的发展趋势。他认为，实体门店的升级、供应链的改造、服务商的涌现，是接下来推动新零售发展的三个主要方向。

在实体门店方面，新零售将会推动实体店门店的升级，将大互联网平台体系和实体门店的IT体系打通，数字世界会与物理世界高度融合。

此外，是数字化程度开始向产业上游渗透。高红冰介绍称，新零售与制造端、供应链紧密相连。消费者的诉求可以快速与生产端对接起来，形成新的体系。

最后，大量服务于制造企业和商家的服务商将是推动业态发展的巨大动力。供应链内容服务、门店服务、生产服务、金融服务的服务商进一步杀入零售市场，能够帮助形成零售业变革的动力。

最后，高红冰总结表示，新零售发展到最后不是单一某一个物种、某一个角色在市场里的创新，而是整个业态的创新，是多方协作的结果。底层的商业基础设施的沉淀，数据、用户、交易系统、低成本计算系统的沉淀，变成推动应用变革的基础设施。而相关基础设施的应用，是不断把握未来前端的零售和制造变革的重要条件。（周峰）