手机昔日王者欲借5G翻身？HTC创始人称在研究区块链

4月23日，在2018中国绿公司年会上，《每日经济新闻》记者独家专访到了HTC创始人兼董事长王雪红。面临即将到来的5G通信时代，王雪红表示，5G对HTC未来发展是个好契机。针对公司今年的重点布局，王雪红表示主要是在AR/VR、5G和区块链等方面。

王雪红对5G寄予厚望背后，是HTC手机业务已经从“昔日王者”走向衰落。根据2017年9月IDC的数据，HTC的全球市场份额仅为0.68%。QuestMobile今年4月发布的数据显示，去年12月在榜单上还有0.4%市场份额的HTC已经被归在“其他”品牌这个大项中。HTC此前曾一度占据全球智能手机出货总量的9.1%，堪称当初的“安卓之王”，也是最早和谷歌合作安卓系统的手机硬件企业。

去年底，HTC将手机ODM部门作价11亿美元出售给了谷歌，保留自有品牌智能手机和Vive虚拟现实业务。

王雪红告诉记者，5G在带宽和download（下载速度）上，相较于以往都提升很多，能够实现以往很多不可能的解决方案。《每日经济新闻》记者注意到，对于未来5G时代智能手机的形状，王雪红此前公开表示，由于5G降低了对设备计算能力的需求，典型的智能手机形状将从现在基于矩形的设计转变为“其他形态”。

根据今年3月HTC发布的2017财年第四季度财报。HTC当期营收约合5.4亿美元，较上年同期下降29%，税后净亏损约合3.37亿美元，较上年同期的净亏损扩大216%，这也是其连续第11个季度亏损。

对于公司目前的布局方向，王雪红表示，今年主要关注在AR/VR、5G方面，也会研究近来备受关注的区块链，大公司都在关注区块链，这自然少不了HTC。但从长期来看，王雪红说，HTC主要还是AR/VR战略。