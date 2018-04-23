新浪科技> 互联网> 2018中国绿公司年会专题 > 正文

手机昔日王者欲借5G翻身？HTC创始人称在研究区块链

手机昔日王者欲借5G翻身？HTC创始人称在研究区块链
2018年04月23日 12:46 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　4月23日，在2018中国绿公司年会上，《每日经济新闻》记者独家专访到了HTC创始人兼董事长王雪红。面临即将到来的5G通信时代，王雪红表示，5G对HTC未来发展是个好契机。针对公司今年的重点布局，王雪红表示主要是在AR/VR、5G和区块链等方面。

　　王雪红对5G寄予厚望背后，是HTC手机业务已经从“昔日王者”走向衰落。根据2017年9月IDC的数据，HTC的全球市场份额仅为0.68%。QuestMobile今年4月发布的数据显示，去年12月在榜单上还有0.4%市场份额的HTC已经被归在“其他”品牌这个大项中。HTC此前曾一度占据全球智能手机出货总量的9.1%，堪称当初的“安卓之王”，也是最早和谷歌合作安卓系统的手机硬件企业。

　　去年底，HTC将手机ODM部门作价11亿美元出售给了谷歌，保留自有品牌智能手机和Vive虚拟现实业务。

　　王雪红告诉记者，5G在带宽和download（下载速度）上，相较于以往都提升很多，能够实现以往很多不可能的解决方案。《每日经济新闻》记者注意到，对于未来5G时代智能手机的形状，王雪红此前公开表示，由于5G降低了对设备计算能力的需求，典型的智能手机形状将从现在基于矩形的设计转变为“其他形态”。

　　根据今年3月HTC发布的2017财年第四季度财报。HTC当期营收约合5.4亿美元，较上年同期下降29%，税后净亏损约合3.37亿美元，较上年同期的净亏损扩大216%，这也是其连续第11个季度亏损。

　　对于公司目前的布局方向，王雪红表示，今年主要关注在AR/VR、5G方面，也会研究近来备受关注的区块链，大公司都在关注区块链，这自然少不了HTC。但从长期来看，王雪红说，HTC主要还是AR/VR战略。

区块链HTC王雪红
我要反馈
相关专题： 2018中国绿公司年会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有