平安好医生5月4日赴港IPO 预计募资超80亿港元

新浪科技讯 4月23日上午消息，平安好医生发布公告称，将于4月23日启动招股，并于5月4日在香港正式挂牌上市，股票代码为1833。

据公告披露，公司共在全球发售1.6亿股股份，其中香港发售部分约为0.1亿股份、国际发售部分为1.49亿股份，每股发售股价50.8港元至54.8港元。据此测算，平安好医生将募集资金81.33亿至87.73亿港元（约合人民币65.06亿元至70.18亿元）。

此前，在1月29日，平安好医生向港交所递交IPO申请书，招股书显示，2015年、2016年及截至2017年9月30日营收分别为2.787亿元、6.015亿元和10.163亿元；净亏损分别为3.237亿元、7.582亿元及4.974亿元。

2013年，原阿里巴巴资 深副总裁兼阿里软件总裁王涛加入平安，出任平安健康险董事长兼CEO。王涛加入平安后于2014年8月成立了创建了平安健康互联网股份有限公司，出任董事 长兼CEO。2015年4月，平安宣布上线平安好医生，提供在线医疗健康服务，如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城和健康互动。

招股书显示，截至2015年、2016年及2017年12月31日，平安好医生分别建立了一个由585名、797名及888名医疗人员组成的人 工智能辅助自有医疗团队，以提供自主开发人工智能技术支持的服务。2015年、2016年及2017年，分别提供每日平均约4万、18万及37万次在线咨 询；为中国的个人及企业提供年度健康会员计划及消费型医疗服务；此外，移动应用平台拥有在线健康商城，截至2016年及2017年12月31日，分别提供 约69800个及178800个SKU；成立覆盖全国的医疗服务提供商网络，覆盖约3100家医院（包括超1000家三甲医院）以及约1100家健康检查 中心、500家牙科诊所及7500家药店。

2015年、2016年及2017年12月31日，平安好医生分别有3030万、1.315亿及1.928亿名注册用户，每年的平均月活跃用户 分别为560万、2180万及3290万名。其援引报告称，2016年，按互联网医疗市场的平均日活跃用户及月活跃用户计算，平安好医生位列第一。 2016年的平均月活跃用户为2180万名，为第二名的五倍。

财务方面，平安好医生营收由2015年2.787亿元增加115.8%至2016年6.015亿元，及由截至2016年9月30日止九个月的 2.985亿元增加240.4%至2017年同期的10.163亿元；2015年、2016年、截至2016年9月30日止及截至2017年9月30日 止，净亏损分别为3.237亿元、7.582亿元、6.142亿元及4.974亿元；排除以股份为基础的付款及外汇盈亏净额影响，经调整净亏损分别为 3.229亿元、9.819亿元、7.1亿元及3.307亿元。

2016年4月，平安好医生完成5亿美元A轮融资，估值30亿美元。招股书还披露，2017年12月，软银向平安好医生投资4亿美元，持股7.41%，这意味着平安好医生估值超50亿美元。此外，平安通过安鑫间接持股46.2%，乐锦煊直接持股46.39%。

平安好医生在招股书中认为，分拆及独立上市将更有利于平安集团及平安好医生发展壮大各自的业务和为两个集团创造利益。比如提升平安的整体价值、两个集团的财务更加灵活，维持稳定现金流量以支持可持续发展能力。

不过其还披露了面临的一些风险，比如法律和政府监管风险；过去出现经营亏损，预期随着扩充经营，经营开支日后将会上升。预期未来仍会亏损，未能 达至或维持盈利；对平安集团过于依赖的风险，2015年、2016年及截至2017年9月30日止，平安好医生五大客户分别为平安寿险、平安产险、平安银 行、平安健康险及平安普惠投资咨询有限公司，均为平安集团的附属公司或密切联系人。最大客户为平安寿险，分别占总营收49%、27.9%级17%。同期， 五大客户分别占总营收75.6%、40%及31.4%。（建宇）