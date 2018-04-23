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交通运输部连发三文谈网约车：“烧钱大战”不可持续

交通运输部连发三文谈网约车：“烧钱大战”不可持续
2018年04月23日 10:37 新浪综合
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　　交通运输部微信号连发三文谈网约车：“烧钱大战”不可持续

　　交通运输部

　　近期网约车在多城市开展“烧钱大战”引发社会强烈反响。针对这一现象，交通运输部微信号近期连发三篇评论性文章，指出“烧钱大战”不可持续，呼吁网约车发展要“脱虚向实”，运输市场要公平竞争。

　　“烧钱大战”不可持续

　　在互联网技术的推动下，网络预约出租汽车（俗称“网约车”）、互联网租赁自行车（俗称“共享单车”）等新业态蓬勃发展。近期，这些新业态又再次“抢眼”，各路资本纷纷投向这一交通出行领域。不同专业投资机构、互联网巨头、金融机构、主权基金及相关实业集团各显神通，利用强大的资本支撑力，在网约车、共享单车等领域，都在使用“烧钱”补贴方式。

　　“烧钱”补贴烧出了短时的市场份额，也烧掉了长期的市场公平与底线。近年来，网约车、共享单车领域时有出现以补贴为手段的营销方式，这样以低价为手段抢占市场份额的方式也是一种不计成本、争夺一时“数字”份额的方式。实际上，“烧钱”补贴是一些平台公司无视法规、无视市场秩序的行为。有的平台公司甚至利用“烧钱”补贴吸引周边城市“黑车”大举进攻，明目张胆地从事非法运营，这不仅损害了合法合规从业人员的权益及其投资者的权益，也对整个互联网出行市场造成了严重破坏。

　　“烧钱”大战是短视行为。短期看来，以“烧钱”补贴的方式鼓励人民群众选择某一家的互联网平台服务，看上去是平台公司抢占了市场份额，人民群众获得了“优惠”。但长期看，“天下没有免费的午餐”，所有享受到的“免单”服务，是以牺牲长远利益为代价。这样低价倾销式地抢占用户，是对交通出行需求的扭曲，造成了市场环境的混乱，在高额补贴的刺激下，滋生了司机刷单、中途退单、“马甲”车经营等不规范现象，而不安全、低质量的服务最终均由人民群众来承担。

　　“烧钱”大战烧掉的是社会责任感和人民群众的利益。一味以“资本为王”，那互联网出行领域将会是一场永无止境的战争。强者恒强、弱者愈弱的局面不仅造成市场发展难以持续，也有违公平正义。真正以建立平等有序的市场秩序为出发点，才能使这个新兴市场健康持久的发展下去。各大平台公司应把更多的精力用于提高人民群众出行服务体验，以人民群众需求为根本，不断创新经营模式，完善运营管理方式，提供更加精细化的服务体验。

　　总之，“烧钱大战”是不可持续的。唯有努力形成市场作用和政府作用有机统一、相互促进，兼顾效率和公平原则，才会迎来“互联网+”交通的健康蓬勃发展新格局，真正让广大人民群众在日常出行中享受到智慧交通带来的获得感、幸福感、安全感。

　　“烧钱大乱斗”导致乱象丛生，网约车发展要“脱虚向实”

　　近年来，滴滴、美团、携程、高德等一批互联网企业进入交通运输行业，推动“互联网+”交通运输发展，促进新老业态融合发展，为用户提供了多样化的选择。但最近网约车行业在部分城市再度开始了“烧钱大战”，客货运输服务与互联网技术融合后的新业态成为多方资本的角力场。一些企业用投资人的钱以低成本、低价格为竞争武器，提供高额的补贴，不管车辆、驾驶员有无运输资质，甚至“马甲车”也上了平台，运输服务体验不断下降，个性交通出行比例短时间内出现明显增加，一些特大城市交通拥堵进一步加剧。

　　这些乱象不由得令人担心网约车行业开始“脱实向虚”。这个“虚”一方面是指“虚拟”，网约车的资本竞赛使得行业不聚焦于服务质量和安全运营，而是以资本所关心的交易量和估值为目标；另一方面是指“虚假”或者叫“泡沫”，这种依靠资本刺激出来的交通需求不是真正的需求，泡沫破裂后的供给也将严重过剩，特别是那些“以租代购”盲目进入行业的驾驶员在资本退潮后将面临巨大的损失，势必引发严重的社会问题。最后各路投资者恐怕也会“竹篮打水一场空”。

　　2016年《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》已经明确指出，网约车是出租汽车服务的一种新型服务方式。网约车是出租汽车服务方式的创新，是依托“人、车、路”等基本生产要素，为人民群众和社会提供出行服务的实体经济，必须“脱虚向实”。这既需要投资人和行业企业认识到“脱实向虚”的巨大危害，主动合规经营、理性竞争，也需要执法部门依法监管，督促企业依法合规经营，规范发展，切实保障人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　运输市场要公平竞争

　　近期，网约车市场硝烟再起，一批“互联网巨头”高调进入网约车市场，给乘客出行带来更多选择的同时，过度补贴竞争、非法营运等市场乱象也随之而来，不仅对公平竞争的运输市场秩序带来了损害，也势必会对运营安全和乘客合法权益带来损害。

　　公平竞争是市场经济的基本原则，是市场机制高效运行的重要基础。企业首先要自律，无论是新的进入者，还是老的经营者，依法合规经营永远都是前提，也是企业做大做强的根本保证，任何企业都不能触及扰乱市场秩序、维护乘客安全和合法权益的底线。形成公平竞争的环境，是网约车加快发展、实现繁荣的有效手段，最终目的是维护消费者利益。网约车市场前期发展实践已经证明，高额补贴并不可持续，通过低价倾销“抢占市场”结果也只能是“寅吃卯粮”，自身背负沉重的负担，不利于企业和行业的长期健康发展。

　　良好的市场环境有赖于有效的管理和监督。加强市场监管，保障公平竞争，维护市场秩序是政府的职责所在。必须按照高质量发展的要求，及时研究新经济领域市场监管问题，不断完善市场竞争规则，强化监管手段，维护市场秩序，营造公平公正的市场竞争环境。同时，要发挥社会力量的作用，引导公众参与监督，调动一切积极因素，促进市场自我管理、自我规范、自我净化。

　　总之，只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，才是让百姓出行更加安全、舒适、便捷，增强人民群众获得感安全感幸福感的根本路径。

　　（来源：中国交通报）

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