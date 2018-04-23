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上海将出共享单车管理办法：企业和管理部门共管共治

上海将出共享单车管理办法：企业和管理部门共管共治
2018年04月23日 10:06 澎湃新闻
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　　上海将出台共享单车管理办法：运营企业和管理部门共管共治

　　澎湃新闻记者 何颖晗

　　【编者按】

　　4月16日至27日，上海市民政局、市住建委、市水务局、市卫生计生委、市教委、市食药监局、市人社局、市交通委、市旅游局、市文广局、市环保局、市房管局的负责人将轮番走进“2018上海民生访谈”直播间，结合大调研活动，向听众问需问计。

　　此次“2018上海民生访谈”直播节目由上海人民广播电台主办，澎湃新闻将全程进行关注报道。

4月23日，上海市交通委主任谢峰参加“2018上海民生访谈”节目。东方网 柏可林 摄4月23日，上海市交通委主任谢峰参加“2018上海民生访谈”节目。东方网 柏可林 摄

　　“对于上海这样一个车多、人口密，道路资源有限，特别是增长空间有限、环保要求高的特大型城市，公共交通是不二选择。”4月23日，上海市交通委员会主任谢峰在做客“2018上海民生访谈”节目时表示，上海会始终坚持“公交优先”发展战略，除了全面增能提效轨道交通，未来还会考虑设置更多中运量公交线。

　　针对近期备受关注的网约车“乱象”、共享单车监管等问题，谢峰透露，上海市非法网约车专项整治行动仍在继续，交通主管部门严格执行网约车许可管理，严厉打击非法网约车行为。

　　同时，深化出租汽车行业改革，加强出租汽车经营权管理，研究建立退出机制。加快研究制定《上海市互联网租赁自行车管理办法》，只要投入运营的企业，都将数据接入交通委，信息平台将向相关管理部门以及运营企业开放，共管共治。

　　考虑规划更多中运量

　　2017年12月1日，上海作为国内首个验收通过城市，被交通运输部命名为“国家公交都市示范城市”。这既对上海前期创建公交都市给予肯定，也为未来上海城市公共交通的发展设立了新起点。

　　随着轨道交通客流的屡创新高，其在公共交通中的骨干作用也日趋明显。统计数据显示，上海市公共交通日均客运量达到1650万乘次（不含出租），其中，轨道交通客运量占比达到60%。

　　“可以这样说，上海的轨道交通框架体系已经基本建成。”谢峰介绍，在今年年底前，全网络列车配属数将达到691列，并确保全网络高峰增能5%。今后，上海轨道交通远景规划有三个“一千公里”，在现在的基础上还有很大的发展空间。

　　“到2020年，让我们的公共交通更加便捷，中心城的居民上下班平均时间控制在45分钟以内，郊区新城与中心城之间平均出行时间控制在60分钟以内。”谢峰说。

　　日前，延安路中运量71路开通运营满一周年，通过动态跟踪评估，无论是从客流、车速，还是从线网优化组合，中运量71路多方面均达到了预期效果。未来，上海会不会有更多中运量公交？

　　“设置中运量是有前提条件的。这要求既是客流走廊，又是地铁覆盖不全的，道路条件比较好的路线。”谢峰透露，目前相关部门也在考虑，是不是在延安路中运量基础上，再来规划建设几条中运量，比如从徐家汇到南浦大桥沿线。

　　“现在北横通道正在紧锣密鼓地施工过程当中，这是一条东西向的城市主通道，地面公交如何进一步优化，我们也在考虑，有没有一种可能性，我们再布设一条长距离的公交专用道。另外，浦西有（中运量），浦东是不是也可以选择合适的路径，来确定一条中运量。”谢峰说。

　　酝酿出台共享单车管理办法

　　随着网约车、共享单车等新业态的冲击，出租汽车行业面临着改革与转型。

　　“现在出租行业主要的问题，从市民反映的角度来看，主要是叫车难，尤其是扬招难。另外从企业角度看，主要是新员工招募难。”谢峰分析说，出租汽车行业需要重新定位，要正视新业态的冲击，通过创新和改革来加快自己的发展。而在此过程中，服务品质是关键。

　　他介绍，交通主管部门下一步将以“治本”为主，推进出租汽车行业整体体制改革。具体采取的举措，如科学制定巡游车跟网约车的比例，理顺出租汽车候客站点规划建设的体制，研究制定《上海市出租汽车经营权管理规定》和《上海市出租汽车经营权考核管理办法》，建立退出机制等等。“核心的就是退出机制。不能做好做坏一个样。”

　　针对近期冒头的网约车“乱象”，谢峰表示，对网约车平台的价格补贴大战，政府部门一定会依法干预。“网约车平台的价格大战是不可持续的。以补贴为名的低价恶意竞争，最终它达到的目的是获取市场份额，达到一种垄断的市场地位。这对市场经济的规则也是一种违反。”为此，交通主管部门严格执行网约车许可管理，与此同时，严厉打击非法网约车行为。“上海会始终坚持公交优先发展战略，我们不希望也不鼓励过多个性化机动交通出行。”谢峰说。

　　去年8月，上海市交通委紧急发布了全国首份告知书，禁止任何共享单车营运企业在上海新增加投放车辆。“因为从我们当时评估来看，它远远超过我们的实际需求。如果违规，并经我们查实，那我们会将其列入企业失信名单。”谢峰说。

　　如何让所有的企业都合规经营？

　　谢峰透露，目前在市政府法制办的支持下，市交通委正在研究尽快编制出台《上海市互联网租赁自行车管理办法》，通过法规来约束运营企业，包括执行人的职责。

　　“针对新的企业，我们也在进一步创新管理手段，去年就要求交通委的信息中心，建立互联网租赁自行车的综合信息服务平台，要求所有的只要投入运营的企业，把你的数据全部接入进来。这也是企业合规经营的基本条件。”谢峰介绍，今年下半年，信息平台将向相关管理部门以及运营企业开放，建立和完善数据共享，共管共治。同时鼓励和推进有关企业与属地政府试点“电子地图和电子围栏”等技术手段，规范停放。

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