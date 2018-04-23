平安好医生5月4日挂牌 港股迎来今年首家“独角兽”

证券时报记者 潘玉蓉

港股将迎来2018年首家独角兽公司挂牌。昨日，平安好医生赴港上市的价格区间和时间表敲定：发行价格区间在每股50.8港元～54.8港元；行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元；今日起进行全球招股路演；5月4日起在H股市场挂牌交易。

当全球发售完成后，如超额配售权未获行使，按照发行价区间计算，平安好医生的市值将达542亿港元～585亿港元。

今起全球招股路演

昨日，平安好医生在香港召开全球发售新闻发布会。平安好医生董事长兼首席执行官王涛、首席运营官白雪、首席产品官吴宗逊、首席技术官王齐、首席财务管欣荣、董事总经理范寅等公司高管出席。中国平安集团副首席执行官兼执行董事李源祥在发布会致辞时表示，“今天是平安好医生发展的里程碑。”

平安好医生招股说明书显示，该公司将以股票代码“1833”在香港联交所主板上市，此次发行约1.6亿新股，其中6.5%为香港公开发售，93.5%为国际配售。超额配售权为基础发行规模的15%，预计发行价格区间在每股50.8港元～54.8港币，行使超额配售权之前的募集资金规模大约10.36亿美元至11.18亿美元。

在时间表上，平安好医生的全球路演将于今日在香港启动，定价日期为美国东部时间4月26日，股票将于5月4日挂牌港交所并开始交易。

据平安好医生管理层介绍，本次发行所得款项将主要用于业务扩展，对境内公司的潜在投资收购及战略联盟，海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

前十大基石投资者

拟认购53%

招股说明书显示，平安好医生与多家国际基石投资者签订协议，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美国资本集团旗下基金）、GIC（全球投资管理公司，管理新加坡外汇储备）、CPPIB（加拿大退休金计划投资委员会）、Pantai Juara Investments Limited（马来西亚政府战略投资基金）、正大集团和瑞士再保险。

前十大基石投资者将出资5.5亿美元，认购份额约为53%，占已发行股本8%左右。

据了解，平安好医生在中国互联网医疗健康行业中处于领先地位。截至2017年12月，平安好医生拥有1.93亿注册用户。2017年的平均月活跃用户达到了3290万人，日均在线咨询量达到37万人次。

招股说明书显示，平安好医生旗下有四大业务板块：家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。2017年，平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城，两者收入占比达83%。其中，健康商城板块收入快速攀升，由2015年的190万元增长至2017年的8.96亿，营收占比由不足1%一跃至48%，占据近半壁江山。其余三个板块方面，2017年消费型医疗服务板块收入6.55亿，占比达35%；家庭医生服务收入2.42亿，占比达13%；健康管理和互动收入0.74亿元，占比达4%。