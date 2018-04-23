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元丰资本吴军:智能商业时代焦虑难免 需积极看待思维

元丰资本吴军:智能商业时代焦虑难免 需积极看待思维
2018年04月23日 09:13 新浪科技
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吴军吴军

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军表述了对智能商业时代的思考，他认为，焦虑永远有，关键在于怎么积极看待。

　　在专场论坛上，主持人邀请嘉宾表述其对于智能商业时代是一种怎样的心绪，“是焦虑还是期盼？”对此，吴军表示，从工业革命到现在，大概经历四波浪潮，每次都会有一波人被淘汰，一波人起来，这个事没办法。

　　吴军认为，看中国过去40年经济发展或者全世界更大范围一点，本质做一件事，即把摩尔定律用在各行各业。这个过程中无数企业都起来，都受益，但也有一些人因而失业。

　　“未来一定是有很多人受益，最关键的是我们要转变思维”，在吴军看来，历史上任何事情永远是有焦虑，不是今天的一个特定场景。

　　“我前一阵子看了柏拉图的一个说法，那个时候刚有了能在纸上写东西，然后柏拉图这个大思想家，他就焦虑，说因为有了写的方法，人的记忆力变差了。”吴军讲道，我们今天觉得很奇怪的一件事，跟很多人讲因为有了搜索引擎，有了互联网，我的记忆力变差了，我不去记了，去找了，跟两千年前一模一样。

　　“看历史这个时间点，这个焦虑永远有。实际上就是你怎么积极看待这件事。”（李楠）

吴军元丰资本
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