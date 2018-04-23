龚宇爱奇艺资本厮杀答案 非死即生视频大战机会在哪

爱奇艺 龚宇 龚宇

盈利是整个视频行业不能言说的痛，而相对来说没有“亲爸疼爱”的爱奇艺则更需要好好表现

《投资者报》记者 潘亦纯 周月明

今年3月29日晚，经过八年成长的视频网站爱奇艺终于在美国成功上市，其创始人龚宇的创业故事以及爱奇艺这些年跌宕起伏的故事一时之间也备受公众瞩目。

龚宇简历

据爱奇艺披露的数据，直到2017年，这家公司尚未实现盈利，亏损达37.36亿元之多。那么，这家视频巨头究竟在何时能赚到钱？上市后，龚宇又将如何掌舵未来的爱奇艺？近日《投资者报》记者联系到公司刘姓负责人，对方称将给予回复，但截至发稿记者还未收到相关解释。

龚宇的三个九年

龚宇1968年出生于北京，他曾将自己的人生分为三个九年。第一个九年的关键词是清华，龚宇在清华从本科一直读到博士，专攻自动控制理论及应用专业。同大多数人一样，他在获得博士学位后，找了一份安稳工作。据传，他曾在大学时就有创业梦想，30岁时，龚宇跳入了互联网创业大海中。这从此迎来了他第二个九年。

龚宇创业的第一个有名号的产品就是焦点网。在最初成立的时候，焦点网定位在综合性门户网站上，不过因为定位太过宽泛，同时加上投资不足，焦点网很快就发不出工资了，成立一年后的2001年，这家网站曾一度弹尽粮绝。不过，在这次危机中龚宇和焦点网撑了过来，到了2003年，焦点网已经盈利上千万元，并以1600万美元的价格被搜狐收购。龚宇因此也进入了搜狐，历任搜狐的副总裁、高级副总裁和首席运营官。

2010年1月，百度宣布投资组建独立高清正版视频网站奇艺，龚宇出任了首席执行官，而2011年11月，奇艺正式宣布实施品牌升级，启动“爱奇艺”品牌并推出全新标志，爱奇艺也由此诞生。

非死即生的视频行业

不过，彼时爱奇艺入局的时间节点似乎并不具备优势，之前，已有优酷、土豆、乐视几家视频网站。八年过后的今天，当年在视频行业厮杀的老将也只剩下龚宇还在一线奋战。土豆创始人王微创办了追光动画，自己当起了导演编剧；优酷古永锵已卸任，优酷土豆也被阿里收购，其又重新干起了投资老本行；而乐视网的贾跃亭已破产，选择奔赴美国。

那么，爱奇艺在这八年期间又是怎样活下来的呢？为何至今还在亏损，未来如何生存呢？有人曾说，视频行业重要的不是什么时候上船，而是永远都不要下船。龚宇也曾说，中国视频行业的集中度仍然不够高，未来这个领域可能会剩三四家。那么，爱奇艺如何将船上其他人挤走，确保自身一直不下船呢？

首先从资本厮杀来看，爱奇艺较优酷土豆和腾讯视频并不具备特别大的优势，虽然其背后也有百度的撑腰。据爱奇艺招股书，百度目前是爱奇艺的最大股东，股权占比69.6%，但优酷土豆和腾讯视频完全属于阿里和腾讯，是亲儿子，相比之下爱奇艺的资金更要用在刀刃上。

坦率地讲，已连续3年亏损达30多亿元的爱奇艺仍然是百度财报中的一个痛点。其实，究竟何时能够盈利，是所有投资者都在关心的关键问题。爱奇艺的高级副总裁段有桥曾说：“大家已经认可，视频网站一定会挣钱，问题是能否活到挣钱的那一天。”盈利是整个视频行业不能言说的痛，而相对来说没有“亲爸疼爱”的爱奇艺则更需要好好表现，让自己不变成一个拖累，在钱烧完之前拥有自身造血的能力。

新模式能否支撑成本

从目前来看，爱奇艺在非死即生的视频行业站住脚的重要原因，除百度等资本的扶持外，还有它最先开始了付费订阅和自制内容的新模式。

这些模式令爱奇艺的营收大幅度增长，营收多就意味着更多的市场份额。据招股书披露，爱奇艺2017年总营收173.78亿元，比上一年同期增长54.65%，2016年同期增长高达111%，爱奇艺整个2017年的收入是两年前的3倍多。

但与此同时，盘子大了，其营业成本也在不断攀升，所以仍然在亏损，还没有实际放到兜里的钱。细细查看该公司的招股书，《投资者报》记者发现，2017年爱奇艺营收成本占到总运营开支的八成左右，同比增长52%，与总营收的增幅一致。

而且，相较于营收增速的下滑，爱奇艺的亏损速度却似乎在变快， 2017年亏损总额超过37.36亿元，增长21.54%，上一年为19.38%。

爱奇艺招股书对此的解释：营收成本主要由内容成本构成，也就是爱奇艺拿来购买各种影视剧的版权、以及自制内容的成本，还有一部分是带宽费用。

这也意味着，令爱奇艺获得重大突围的关键也变成了公司很大的一项成本负担。

据爱奇艺披露出的更多内容成本的细节，2017年这笔费用一共是126.2亿元，比上一年增长67.3%。而126亿元约占营收的七成，简而言之，爱奇艺每年要花掉大约总营收七成左右的钱才能令平台有更多新内容，并以此来留住用户，而且这个比重在逐年增加。

以月活跃用户数计算来看，爱奇艺要为每个用户付出近30元的内容成本，2016年为18.6元。这也意味着付费用户每带来1元的收入，爱奇艺要为此付出1.93元的内容成本。

除付费会员的收入外，在线广告也是很大一块收入来源。2017年广告收入达到81.6亿元，比上一年增长46.9%，占总营收比重47%。排在第二的是付费会员服务，一年带来65.36亿元，占比37.6%。

从爱奇艺近几年的发展趋势来看，主营业务正在向付费会员转变。两年前广告的占比超过六成，付费会员只有不到两成。但目前付费会员收入已接近四成。

这也意味着，爱奇艺未来需要更加依赖付费会员的提升。而目前，爱奇艺总用户增量已接近停滞。从2016到2017年月活跃用户数只多了4%，停留在4亿人，而每日访问的用户量维持在1.2亿多。据Quest Mobile中国互联网应用月度人均使用排名，腾讯视频、爱奇艺和优酷分别排名第五、第八和第九。

2017年，爱奇艺付费用户数达到5080万，订阅付费用户只占每月打开应用的用户数量（4.21亿）的12%。在这些已基本定量的用户之中，挖掘更多的付费用户，则需要投入更多资金开发新内容，这需要资金的不断续命，也意味着持续的资本博弈。

未来爱奇艺能否找到投资回报率的平衡点，赶在资金紧张之后盈利？仍需要更多等待。