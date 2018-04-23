抢红包起冲突 男子线下“约架”获刑

因微信红包引发争议

因为微信抢红包引发争执，于某和李某相约线下见面。见面后，在厮打过程中，于某用刀将李某和田某扎伤。日前，怀柔法院开庭审理了这起因抢微信红包而引发的故意伤害案。法院经过审理，以故意伤害罪判处于某有期徒刑一年六个月，并赔偿附带民事诉讼原告人李某、田某医疗费、住院伙食补助费、护理费、救护车费、营养费、交通费、误工费等经济损失共计人民币14万余元。

公诉机关诉，被告人于某是某微信群群主，2017年3月9日，于某在其微信群内发、抢红包，因群友李某没有按照约定规则抢红包，二人在群内发生争执。矛盾愈演愈烈，于某与李某相约线下见面。李某携伙伴田某一同赴约，三人在怀柔区北方镇北方村某十字街路边见面后，发生口角并厮打起来，后于某持刀将李某、田某扎伤。经鉴定，李某身体所受损伤为轻伤一级、田某身体所受损伤为轻微伤。同年10月16日，被告人于某被抓获到案。

公诉机关认为，于某故意伤害他人身体，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任

庭审中，指定辩护人认为被告人积极配合公安机关调查，到案后如实供述罪行，积极配合，且自愿认罪，态度较好，悔罪表现明显，建议对被告人于某从轻处罚。

法院经审理认为，被告人于某因口角纠纷持刀故意伤害他人身体，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人于某犯有故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。考虑被告人于某到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，本院对其依法从轻处罚。最终，法院以故意伤害罪判处于某有期徒刑一年六个月，并赔偿附带民事诉讼原告人李某、田某医疗费、住院伙食补助费、护理费、救护车费、营养费、交通费、误工费等经济损失共计人民币14万余元。文/本报记者 李铁柱