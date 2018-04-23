IDG资本闫怡勝：时尚消费投资的方向和遗憾

本报记者 申俊涵 北京报道

导读

投资时尚消费的十年，IDG资本有哪些前瞻性的判断，又有哪些遗憾？相对复星时尚集团、山东如意集团、BAT等产业资本，IDG资本为所投项目提供了怎样的价值？

张爱玲曾说过，“我们各人住在各人的衣服里”。的确，时尚是每个人用来表达自己个性、情绪的工具，蕴含着文化和时代的烙印。随着千禧一代的成长、中产阶级成为主力消费人群，时尚在不断迭代、不断催生新一代时尚企业的诞生，其中充满了投资机会。

2008年加入IDG资本的闫怡勝，关注时尚消费等领域的投资已有近十年，所投项目包括法国羽绒服品牌Moncler、韩国潮流眼镜品牌Gentle Monster、设计师男装品牌孵化器 magmode名堂、精品生活平台寺库等。

投资时尚消费的十年，IDG资本有哪些前瞻性的判断，又有哪些遗憾？相对复星时尚集团、山东如意集团、BAT等产业资本，IDG资本为所投项目提供了怎样的价值？

四面狙击时尚消费投资

4月18日在华丽志全球时尚创新与投资论坛上，闫怡勝谈到，在时尚消费领域IDG资本重点关注四个方向。一是与新一代消费者连接的新品牌，过去几年品牌有向潮流化、个性化、小众化发展的趋势，IDG资本会关注这种趋势下产生的新兴品牌。

二是科技发展带来的渠道变化。在移动互联网影响下，出现了阿里、京东等代表第一阶段的电商，IDG资本也投资了时尚电商平台Farfetch、寺库等。如今随着流量的分散化和消费者获取信息的碎片化，催生了新一波的社交化电商，线下零售的数字化趋势才刚刚开始，IDG资本也在关注相应的投资机会。

三是由于年轻消费者的消费观念和消费行为的变化，所带来的新的服务类平台的机会，比如IDG资本投资了共享租衣平台衣二三、二手奢侈品交易平台Plum等。

“第四，我们高度关注大数据、人工智能技术对时尚产业带来的变革。”闫怡勝说。时尚产业是创意产业，有很多感性元素在其中，但时尚类公司在产品开发、选品决策流程方面，有一半以上都是数据分析驱动的，相信这个比例未来会越来越大。

随着消费者偏好进一步的数据化、标签化，企业对消费行为的预测精准度会进一步提高。能够提供这方面技术的服务商会有很大机会，因此IDG资本看好这些技术与时尚结合产生的机会。

回顾过去十年的时尚消费投资策略，闫怡勝认为，团队有三点判断准确而具有前瞻性。“一是对大格局和趋势的判断，9年前我们刚去欧洲看品牌的时候，发现欧洲大众化的快时尚品牌非常发达，当然也有很多奢侈品品牌和小众设计师品牌。而美国总体品牌比较集中，相对商业化的品牌比较多。我们在当时就认为中国市场更像欧洲，因为中国区域分散，各地风俗、人情、喜好都不一样，很难有少数品类占领全部市场。”闫怡勝说。

基于这样的判断，IDG资本引进了国外的奢侈品品牌如Moncler等，帮助它们在中国发展，同时持续投资布局轻奢类、设计师品牌。对于高性价比的品牌，IDG资本也在国内外持续关注、寻找合适的标的。

第二，在战略方向上IDG资本除了引入国外品牌，也在帮助中国公司走出去。“一方面在供应链端，我们投资的跨境出海的电商平台Wish、SheIn、5miles、PatPat等，可以把中国具备很好性价比的东西卖到国外。另一方面在品牌方面，IDG资本投资的magmode名堂就有全球化的合作方，面向的市场也是全球化的。”第三，几年前IDG资本就已经判断到中国中产阶级的崛起以及千禧一代成为主力消费群体，会带来新一波的消费机会。

对于投资过程中的遗憾，闫怡勝表示，投资难免会有缺憾，唯有不断学习、拥抱变化、理解新事物。“上一波是移动互联网，下一波我想会是大数据、人工智能，因此我们现在每天都在学习关注这些技术对时尚产业带来的变化和机会。”她说。

另外有些国外品牌定位独特，在中国本有市场机会。但它们在刚进入中国时找的运营方、合作方可能并不是十分匹配，最终融入效果打了折扣。“要找到很好的品牌是第一步，同时还要找到跟它匹配的团队，这个也是非常重要的。”她总结说。

线下资源优势帮助被投企业

对于所投企业的选择标准，闫怡勝表示， IDG资本从早期到中后期都有布局，中后期投资选择企业通常遵循三个原则。第一产业要足够大，而且处于蓬勃增长期，这样所投企业才有望达到独角兽级别甚至百亿、千亿美金市值。第二，无论是品牌公司、渠道公司还是服务公司，它提供的产品要能足够打动人心，能够满足目标消费者尚未被很好满足的需求，或者它能够提高效率、创造价值。

“第三是看人，我们对时尚消费类创始团队的评判标准叫做极度的感性+极度的理性。创始人要有自己的审美标准，有极敏感的对消费者心理、趋势和产品的洞察能力，还要有极强的创新能力和落地能力，这些能力的结合很重要。”她说。

2017年，IDG资本对韩国潮流眼镜品牌Gentle Monster进行了投资。闫怡勝表示，虽然很多奢侈品眼镜的品质很好，但很少有适合亚洲人脸形的产品。Gentle Monster解决了这个痛点，同时它的产品品质不低于奢侈品品牌，价格较之低20%-30%。此外，Gentle Monster的每一家线下零售店店内布置陈设都不一样，在不断与流行元素结合，给消费者带来源源不断的新鲜感。

刚开始。后来公司打算在北京开第二家店，闫怡勝给了团队五个位置选择，最终Gentle Monster选定了SKP。

但SKP并不是家容易进入的市场，同时租金也很贵。于是IDG资本利用自身人脉联系到SKP的管理层，促成了双方的交流合作，Gentle Monster也获得了比预期更好的位置空间来做产品的展示。

“在线下对品牌、零售的理解和人脉资源方面，IDG资本有十年的积累，会体现出更多优势。”闫怡勝对21世纪经济报道记者说。对BAT等产业资本来说，它们的强项在于线上流量和对消费者数据的把握，IDG资本在时尚消费投资时，也可以在线上跟BAT合作，来发挥它们在数据端的优势。

相对复星、山东如意在国际市场收购式的投资行为，闫怡勝对21世纪经济报道记者表示，时尚品类本身的变化很快，对时尚创意的要求也非常高，所以IDG资本在时尚领域会更加谨慎，主要做小股权投资，帮助国际市场成长较快的公司在中国市场发展。相对来说，食品饮料这样的消费品类处于长周期的行业，发展会比较稳健，更适合控股型投资。

除了对国外品牌的引入，IDG资本也在国内投资了孵化原创设计师品牌的平台。闫怡勝表示，中国本土的时尚品牌更懂得中国消费者的心理和消费者喜欢的文化和特质，产品的板型、面料更符合中国消费者的需求。随着大国崛起带来的自信心增长，相信会让越来越多消费者愿意买中国的设计师品牌。比如IDG资本投资的名堂生产的男装很受欢迎，名堂也在跟国际设计师合作，相信未来会不分国内国外，很多中国品牌也能成为全球化品牌。（编辑 林坤）