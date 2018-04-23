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马云绿公司年会演讲全文:没有哪个企业有绝对的优势

马云绿公司年会演讲全文:没有哪个企业有绝对的优势
2018年04月23日 18:38 新浪财经
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中国企业家俱乐部主席、阿里巴集团董事局主席马云中国企业家俱乐部主席、阿里巴集团董事局主席马云

　　新浪财经讯 由中国企业家俱乐部主办的“2018中国绿公司年会”于4月22日-24日在天津举行。中国企业家俱乐部主席、阿里巴集团董事局主席马云出席并演讲，他总结了未来企业发展需要的“新三观”，全局观、未来观、全球观。

　　马云认为，全球化的核心是在其它国家和地区创造独特的价值，创造就业，做当地做不到的事情。全球化首先要讲究的是尊重其它文化，尊重其它民族，尊重其它民族和人民的创新。

　　他称，全球化是服务世界的能力，“今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全”。马云表示，未来全球化既有竞争，更有合作，中国离不开世界，但世界同样也离不开中国。

　　“‘一带一路’是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路“，马云表示。

　　以下为演讲实录：

　　马云：各位来宾、各位企业家朋友们，大家好！

　　我今年不敢多做演讲，但是有些地方不得不去，所以我决定从今年开始尽量用稿子念。但我的稿子是认真思考过的，基本上每一个稿子我都看过好几遍，自己写，自己弄。所以，希望我的风格没有变，但是认认真真写下来以显示对所有参会者的尊重。

　　欢迎大家来参加中国企业家俱乐部的绿公司年会。看到那么多新老朋友其实特别感到温暖，尤其刚才高云龙主席对民营企业的高度认可，以及对民营经济和企业未来的期待，尤为感动。

　　张国清市长充满想象力的对天津未来的定位和战略思考，以及对民营企业的呼唤，也让我们心潮澎湃。

　　2008年我们提出了举办绿公司年会的想法，那时候，我们认为只有绿色才能持续发展。我们认为只有心里绿，环境才有可能绿。所有的企业只有带着绿色的思想、绿色的行动、绿色的理念，才能让整个社会走向绿色。

　　今天来了将近700多名企业家，我站在这里也感到非常感慨，中国历史上从来没有过像今天这么壮大的企业家群体，企业家也从来没有像今天这样受到如此的重视。我想现在肯定是中国历史上企业家数量最多、企业家地位最高、中国企业家经营环境最好的时代。

　　今年是我国改革开放40周年，我相信没有改革开放，没有40年来我们走过的路，就不可能有我们的今天。

　　我也特别欣慰的几次听到习主席的讲话，一星期以前，习主席在博鳌论坛上讲中国将继续深化改革开放。我想我们这一代企业家可以说是生逢其时，我们这一代企业家也是过去40年改革开放当中，勇敢的实践者。我们在座每一个人都是改革开放的受益者，我们充满感恩，充满感动，我们从改革开放不成熟的早期走到了今天，我相信未来会发展得更好，经商的环境也会更好。我们需要珍惜好的环境，更需要参与建设环境，不仅仅是为了我们自己，而是为了下一代的企业家，为了更多的年轻人。

　　企业家不同于生意人，不同于商人，生意人是有钱就要干，商人是有所为，而有所不为。企业家却要以家国利益为重，以未来利益为重，以社会利益为重。商业是必须要由思想去引领的。

　　最近很鼓舞人心地听见领导说，要像尊重科学家一样尊重企业家，这非常鼓舞人心。我相信，我也希望企业家能够把握好这个机遇，但同时我们要问自己，我们是否真正有企业家的思想、企业家的格局、企业家的情怀。

　　社会尊重我们，不是因为我们会赚钱，而是我们会花钱，我们会用钱，我们懂得如何用钱去改变和影响世界，如何用钱去完善社会、完善社区和完善未来。

　　我很高兴今天的论坛有这么多的企业家能够跳出商业谈商业，不少企业家跟几年以前已经不一样了。几年以前，企业家一上台总是宣传自己的产品，打自己的广告。我也发现几年前，很多企业家在两会期间也不断地讲公司的广告和宣传。而今天，我们的企业家进步非常之大，我们没有就商业而谈商业，我们能够跳出商业谈商业，我们能够跳出自己的企业来谈企业，这就是企业的格局和境界在不断地提升。

　　经济的发展，技术革命的迫近，世界的巨变，我们国家要从数量经济到质量经济，从出口转向进口，这对每个人既是机会更是挑战。我想在这儿跟大家分享我在公司内部经常提的“三个观”，企业家必须拥有“新三观”来面对未来的挑战。 第一观就是全局观，第二观是未来观，第三观是全球观。未来要想成为优秀的企业，必须要靠“新三观”来看待问题。

　　第一，全局观就是生态观，就是要让企业内部的生态、上下链、左右都满意，要让客户满意，要让员工满意，要让合作伙伴满意，要让政府满意，甚至要让竞争对手也会因为跟你竞争而赢得对你的尊敬。

　　全局观就是不从局部利益考虑问题，要从全球考虑问题，要从全局的利益考虑问题，要考虑各方的利益。因为世界已经进入了命运共同体，只有大家好，你才有可能好。村里面你最富就会出现“斗地主”的情况。

　　IT时代是让强者更强，而机器时代是包容，是共同富裕、发展。第一次技术革命诞生的商业革命是工厂。第二次技术革命诞生的商业模式是公司。而这一次技术革命将诞生一种新的商业模式，那就是平台。

　　今天人人都在说平台，但是平台的真正价值是让平台上的人比你更成功，只有让别人成功了，你才能真正地成功。所以，只有让别人强大了，你才能强大，平台不是获取更多的利益，而是担当更多的责任。

　　第二，未来观就是必须站在未来思考问题，站在30年以后来看今天。企业必须以创新去解决人类未来所要面对的问题，引领社会进入新的时代。企业解决的问题越大，你的市值就会越大，就会越受人尊重。如果不能从未来来看问题，我相信你的企业很难走得很远。

　　今天我们大家都在讲核心技术，核心技术确实很难，但也不是高不可攀。我们错过了昨天的机会，但我们不能再错过明天的机会。关键在于改变我们今天的很多思考、很多的做法、很多的体制。

　　我们要不断的创新，没有正确的未来观，没有恒心，没有远见，不敢去相信，不敢去相信而相信，我相信你是不可能走得很远的，也不可能获得真正的核心技术。我认为真正有未来观的大企业，不会去创造概念，不会去争流量，不会搏眼球，不会争风头，而是会追求核心技术。市场份额大、市场份额牛不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛，在关键技术、核心技术上争高下是大企业当仁不让的责任。

　　另外一方面，今天说到技术，大家都讲的是芯片，讲的是操作系统，讲到的是互联网，其实每一个公司都应该有自己独特的绝活，有自己独一无二的技术，哪怕是服务，也是任何一家公司独一无二的兵器。

　　第三，全球观。全球观必须是站在全球看问题，站在全球看中国。你的眼光只能看到一个县，你就只能做一个县的生意。眼光看到一个省，你就能做到一个省的生意，如果你的眼光看的是全球，你就能做全球的生意。

　　今天的企业家必须拥有全球视野，哪一家企业有全球化的意识，哪一家企业就有更美好的未来。全球化的潮流不会改变，全球化只会越来越完善。全球化不是国际化，国际化是一种能力，而全球化是一种格局，是一种境界。毛泽东不会讲英文，尼克松不会讲中文，但他们两个人在1972年制定了最了不起的全球化战略。

　　全球化的核心是在其它国家和地区创造独特的价值，创造就业，做当地做不到的事情。全球化首先要讲究的是尊重其它文化，尊重其它民族，尊重其它民族和人民的创新，国际化讲的是能力，全球化就是格局和境界。

　　今天的全球化是服务世界的能力，如果说过去中国“走出去”的是人和机器、资金，那么今天中国“走出去”的是信息、服务、价值观。今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。

　　未来全球既有竞争，更有合作，中国离不开世界，但世界同样也离不开中国，未来我们需要的不仅仅是G20，更需要的是G200。“一带一路”是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路。

　　最近这一两年来，我看到很多企业在海外积极地开拓，积极地参与“一带一路”的发展，我们非常的高兴。企业不仅要去投资，更重要的是去创造价值。我们“走出去”要赢回的不仅仅是利润，更应该赢回的是尊重。

　　新时代的企业还必须要积极参与风险控制，以及脱贫和环境保护的“三大攻坚战”。企业家还要追求新的“三性”：可持续性、包容性、绿色性。离开这“三性”的发展，就是违背未来企业的发展规律，今后企业做任何业务都必须思考是否可持续、是否足够的包容、是否可以持久地绿色。

　　所以，我想不参与“三大攻坚战”的企业，不具备“三性”的企业，即使你成功了，你也不可能赢得社会同行、员工甚至你孩子的尊重。

　　治理环境这个攻坚战，企业要有担当，企业要靠技术赢得利润，靠创新赢得市场，企业的每一个重要决定、每一次技术创新，都要看看是否有利于社会的可持续发展，是不是更加普惠、更加包容、是不是绿色。只要我们的心态是绿色的，我们的行动自然会是绿色的，社会环境也会变得绿色，整个社会才有可能更加持续、健康、有序地发展。

　　所以，我特别感谢天津市委市政府为这次大会做出的努力和贡献，也感谢各位参加绿公司年会，希望我们共同努力，在绿公司年会20周年时，中国会有真正的蓝天和碧水，谢谢大家！

　　新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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