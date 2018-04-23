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深扒：蔡文胜，BEC，与“白手套”

深扒：蔡文胜，BEC，与“白手套”
2018年04月23日 21:20 Bianews
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　　币圈有两大未解疑团：

　　中本聪是谁？BEC是不是蔡文胜和美图搞的？

　　币圈还有一个“规律”：

　　蔡文胜吼一吼，币圈抖一抖。

　　一吼：

　　2月19日，蔡文胜在3点钟群分享《我为什么看好区块链》，作出“区块链是人类有历史以来最大的泡沫”的理性判断；

　　但他还不忘提醒炒币者，90%的人群还在观望，现在进入你还是先行者，最后观望者进场才是韭菜。

　　2月23日，美链的代币BEC上线OKex平台进行交易，开盘暴涨超过4000%，市值280亿美元，是美图的4倍。

　　二吼：

　　4月21日，蔡文胜又在三点钟群抛出观点：回暖不会鸡鸭都升天，人脉关系强大、有实力团队才能起来，大部分交易所很难发展。

　　4月22日中午左右，BEC美蜜合约出现重大漏洞，黑客通过合约的批量转账方法无限生成代币。天量BEC从两个地址转出，引发抛售潮。当日，BEC的价值几乎归零。

　　OKEx下午4点多发布公告，称由于BEC出现交易异常，交易所已经暂停了BEC交易和提现。

　　已经有技术大牛分析出了合约漏洞原理：

　　因为BEC的某一段代码忘记使用safeMath方法，导致系统产生了整数溢出漏洞。

　　但疑问是：开发者其实考虑到溢出问题了，其他的给用户转钱操作都用了safeMath的方法，偏偏有一句没有用safeMath的方法。

　　不讨论技术问题了，关心BEC跟蔡文胜关系的同学继续往下看。

　　因蔡文胜是OKex投资人，美图海外版又是美链的种子应用，蔡文胜和美图被业界质疑是BEC的幕后庄家，来“收割韭菜”——当初的280亿美元市值，到如今近乎于0。

　　蔡文胜和美图也不止一次辟谣：美图没有发布任何代币或token，BeautyChain是独立第三方机构开发的产品，只是跟美图海外版BeautyPlus有推广合作。

　　Bianews下面通过层层梳理，扒开BEC与蔡文胜的关系。

　　一般而言，除了项目介绍、募集计划、技术实现、风险警示等，“团队介绍”是白皮书的必须要素。

　　对于投资者来说，通过对发行代币的项目团队的了解，可以对项目的诚信状况、经营管理能力、投资管理能力、产品设计能力和内部控制情况，做出风险评估。

　　但是，美链的白皮书里，非但没有团队介绍，连其他发币项目引以为傲、不惜造假、拉知名大佬站台的“顾问”都不放，简直是佛系白皮书！

　　其实作为交易平台，OKex的要求格外严格，不仅需要上传项目负责人的ID护照文件，还需要所有创始团队成员的身份资料、地址证明。

　　但就是这样一个白皮书没团队介绍、没顾问的BEC，把这么苛责严厉的OKex给上了。。。

　　为什么这么久，专业人士、专业媒体都搞不清楚BEC谁发的，因为不懂英语吗？不懂日语吗？不懂技术吗？都不是。

　　因为不懂粤语，香港话。

　　我们知道，美链的官网是beauty.io，这个域名谁注册的呢？

　　Bianews查询whois信息发现，联系人是AgentTSOIPOCHUNG。

　　What？Agent、TSO、IPO？代理东芝IPO？这个外国人真会起名字。

　　Bianews用了多种排列组合法，把这个名字拆解开了：

　　Agent TSOI PO CHUNG——

　　Agent是代理注册人，TSOI PO CHUNG是名字。

　　这是哪国的名字呢？名字排列发音看向是中国人的名字。

　　Bianews研究出这其实是香港拼音。TSOI PO CHUNG分别是三个什么字？

　　通过香港拼音与汉字对照，得出三个汉字：

　　蔡，蔡文胜的蔡

　　宝

　　忠

　　蔡宝忠？蔡文胜的表哥？

　　Bianews搜索发现，蔡宝忠其实是蔡文胜的结拜兄弟。蔡文胜7岁那年二人结拜，9岁时蔡宝忠举家去了香港（难怪用香港拼音）。

　　美图上市后，蔡文胜发表感谢信，第一个想感谢就是结拜兄弟蔡宝忠。

　　蔡文胜对金钱概念的启蒙，就是来自蔡宝忠。

　　就算是结拜兄弟蔡宝忠搞的BEC，那也不能算蔡文胜搞的吧？

　　Bianews通过“注册人反查”发现了一件大事——蔡宝忠同志注册了N多域名。

　　其中一个域名，资深的互联网人士应该都知道，CORALQQ.COM，珊瑚虫QQ。先看注册信息。

　　注册地址是：1502 METROPOLE BLDG KINGS ROAD，香港英皇道新都城大厦1502号房间。

　　Bianews还查询到，蔡宝忠是Iron Gate Universal Ltd.的所有者，公司注册地同样是香港英皇道新都城大厦1502号房间。

　　而在域名信息里没有Iron Gate Universal Ltd.，蔡宝忠注册的一系列域名的联系邮箱都是ZL@CNCN.COM。

　　CNCN.COM是什么？是国内著名的旅游网站“欣欣旅游网”。

　　欣欣旅游网是一家福建公司，由蔡文胜创办，最初甚至与蔡文胜手下的美图秀秀同属一个团队。创始人赖润星曾是蔡文胜厦门创业群的产品总监。

　　蔡文胜口述，张立也是欣欣旅游网的创始人，是他的第一个员工。

　　因此，蔡宝忠注册的诸多域名的联系邮箱zl@cncn.com，极有可能就是蔡文胜的老搭档张立的。

　　张立通过zl@cncn.com注册的域名记录有31条。

　　再加上欣欣旅游也是蔡文胜创办的，可以得出结论：

　　蔡文胜的结拜兄弟蔡宝忠，用香港拼音名字注册了一系列域名，留下的联系方式都是蔡文胜创办的cncn.com的、蔡文胜的老搭档张立的邮箱。

　　美链/BEC的域名beauty.io也是蔡文胜的结拜兄弟蔡宝忠注册的，说跟蔡文胜没有关系，你信么？

　　蔡文胜和BEC之间，只不过隔了“蔡宝忠TSOI PO CHUNG，和张立zl@cncn.com”两只“白手套”而已。

　　浮躁的币圈链圈谁都想赚一把，包括已经财富自由好几辈子的大佬们也乐在其中，他们总是俯下身子轻抚韭菜苗，时而浇浇水，等韭菜长大了，用镰刀脆脆地割下来。

　　然后等下一波韭菜。韭菜们还自以为聪明。

　　这些大佬们表面远离爱西欧，满口的信仰道德，实则各种方法背地里操控，吸引韭菜入场。

　　这样的大佬，还有哪些？

 

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