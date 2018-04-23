马云称企业家须追求三性：可持续性、包容性、绿色性

马云

新浪科技讯 4月23日晚间消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“新时代企业家的责任与创新”环节，中国企业家俱乐部主席 、阿里巴巴董事局主席马云发表演讲。

马云表示，企业家必须拥有新三观来面对未来的挑战。 第一观就是全局观。第二观是未来观。第三观是全球观。同时，马云认为新时代的企业还必须要积极参与风险控制以及脱贫和环境的三大攻坚战的责任和意识。

此外，马云称企业家还要追求新的“三性”：可持续性、包容性、绿色性。他表示：离开这“三性”的发展，就是违背未来企业的发展规律，今后的企业你做的任何业务必须思考是否可持续、是否足够的包容、是否可以持久地绿色。

“所以，我想不参与三大攻坚战的企业，不具备三性的企业，即使你成功了，你也不可能赢得社会同行、员工甚至你孩子的尊重。”

马云称，治理环境这个攻坚战企业要有担当，企业要靠技术赢得利润，靠创新赢得市场，在企业的每一个重要的决定、每一次技术创新，都要看看它是否有利于社会的可持续发展，是不是更加普惠、更加包容，是不是绿色。

“只有我们自己的心态是绿色的，我们的行动自然会绿色，社会环境也会变得绿色，整个社会才有可能更加持续、健康、有序地发展。”马云最后说道。