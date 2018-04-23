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德国反垄断局:Facebook数据收集有问题 滥用市场地位

德国反垄断局:Facebook数据收集有问题 滥用市场地位
2018年04月23日 18:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月23日晚间消息，德国反垄断机构“联邦卡特尔局”(Federal Cartel Office)主席安德烈亚斯·蒙德特(Andreas Mundt)周一表示，Facebook对用户数据的收集方式是有问题的。

　　Facebook不久前表示，约8700万用户的个人数据被泄露。该事件引发了多个多家监管机构和立法部门的担忧，但德国的反垄断机构却对Facebook的数据收集方式提出了质疑。

　　蒙德特认为，Facebook此举是在滥用其市场主导地位，未经同意就任意收集用户的个人信息，包括利用“Like”(点赞)或“Share”(共享)按钮来追踪用户的网站访问记录。

　　去年12月，蒙德特经过调查就已经得出了这样的结论，而近期曝光的用户信息泄露事件再次证实了这一点。目前，蒙德特正在等待Facebook的答复。

　　蒙德特说：“Facebook收集用户数据是一个不争的事实，用户也知道这一点，也有心理准备。但问题是，Facebook收集哪些数据，以及何时收集，用户并不知情。”

　　Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)之前在回答美国议员提问时曾表示，无论访问者是否拥有Facebook账号，Facebook都会追踪他们。

　　蒙德特称，Facebook在德国社交媒体市场占有90%以上的份额。如果Facebook拥有主导市场地位，那么用户同意Facebook收集和使用其数据就不属于自愿的。因为用户别无他选，要想使用社交网站，只能有Facebook。

　　Facebook对此表示，蒙德特的数据和观点是不准确的，但将配合联邦卡特尔局的调查。(李明)

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