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马云：没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧

马云：没有哪一个企业可以说自己在新技术上高枕无忧
2018年04月23日 18:24 新浪财经
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马云马云

　　新浪财经讯 由中国企业家俱乐部主办的“2018中国绿公司年会”于4月22日-24日在天津举行。

　　中国企业家俱乐部主席、阿里巴集团董事局主席马云在闭幕演讲时说：“今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上可以高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。”

　　其表示经济的发展，技术革命的迫近，世界的巨变，要求我们国家要从数量经济到质量经济，从出口转向进口，他认为这对每个人来说，既是机会更是挑战。

　　马云认为，未来要想成为优秀的企业，企业家必须拥有新三观来面对未来的挑战。 第一观就是全局观。第二观是未来观。第三观是全球观。

　　谈到全球观，他表示企业必须站在全球看问题，站在全球看中国。“眼光看的一个县，你就能做一个县的生意；眼光看到一个省，你就能做到一个省的生意；如果你的眼光看的是全球，你就做全球的生意。”

　　马云强调，企业家必须拥有全球视野，“哪一家企业有全球化的意识，哪一家企业就有更美好的未来。”因为全球化的潮流不会改变，只会越来越完善。他认为全球化不是国际化，国际化是一种能力，而全球化是一种格局，是一种境界。

　　“毛泽东、尼克松，尼克松不会讲英文，尼克松不会讲中文，但他们两个人在1972年制定的最了不起的全球化的战略。”

　　他进一步指出，全球化的核心是在其它国家和地区创造独特的价值，创造就业，做当地做不到的事情。

　　全球化首先要讲究的是尊重其它文化，尊重其它民族，尊重其它民族和人民的创新，国际化讲的是能力，全球化就是格局和境界。如果说过去中国走出去是人走出去和机器走出去、资金走出去，那么今天中国走出去是信息走出去、服务走出去、价值观走出去。

　　“今天没有哪个国家、没有哪一个企业可以说自己在新技术上可以高枕无忧，也没有哪个国家或者哪个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。”

　　马云认为，未来全球既有竞争，更有合作。中国离不开世界，但世界同样也离不开中国。未来我们需要的不仅仅是G20，更需要的是G200。“一带一路”是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路。

　　最近这一两年来，有很多企业在海外积极地开拓，积极地参与一带一路的发展。马云认为，企业不仅要去投资，更重要的是去创造价值。“我们走出去要赢回来的不仅仅是利润，我们更应该赢回的是尊重。”

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