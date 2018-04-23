马云：社会尊重企业家是因为企业家懂花钱

马云

新浪财经讯 4月23日消息，阿里巴巴集团董事局主席马云现身天津参加“2018中国绿公司年会”，他在年会的压轴演讲中表示，社会尊重企业家是因为企业家懂花钱，懂得如何用钱来改变和影响世界，并感慨，如今大量企业家能够跳出商业谈商业，企业的格局和境界在不断地提升。

今年是我国改革开放40周年，马云称，“我相信没有改革开放，没有40年来我们走过的路，就不可能有我们的今天。”他认为，这一代企业家生逢其时，是过去40年改革开放勇敢的实践者，并在改革开放中受益。

“在过去改革开放不成熟的早年时期，我们都走到了今天，我相信未来会发展得更好，经商的环境也会更好。”马云坦言，好的环境我们需要珍惜，更需要参与建设，不仅仅是为了我们自己，而是为了我们下一代的企业家，为了更多的年轻人。

“最近很鼓舞人心地听见有的领导说，要像尊重科学家一样尊重企业家，这非常鼓舞人心。”马云表示，希望企业家能够把握好这个机遇，但同时也要问自己，是否真正有企业家的思想、企业家的格局、企业家的情怀。

“社会尊重我们，不是因为我们会赚钱，而是我们会花钱，我们会用钱，我们懂得如何用钱去改变和影响世界，用钱去如何完善社会、完善社区和完善未来。”马云强调。

他很高兴看到，如今有大量企业家能够跳出商业谈商业，能够跳出自己的企业来谈企业，“这就是我们企业的格局和境界在不断地提升。”马云补充。（新浪财经 张蕾 发自天津）