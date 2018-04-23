马云:真有未来观的大企业 不会争流量而会追核心技术

马云

新浪科技讯 4月23日晚间消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“新时代企业家的责任与创新”环节，中国企业家俱乐部主席 、阿里巴巴董事局主席马云发表演讲。

马云认为，真正有未来观的大企业，不会去创造概念，不会去争流量，不会搏眼球，不会争风头，而是会追核心技术。市场份额大、市场份额牛不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛，在关键技术、核心技术上争高下是大企业当仁不让的责任。

马云认为，我们错过了昨天的机会，但我们不能再错过明天的机会。关键在于改变我们今天的很多思考、很多的做法、很多的体制要不断创新，没有正确的未来观，没有恒心，没有远见，不敢去相信，不敢去相信而相信，我相信你是不可能走得很远的，也不可能获得真正的核心技术。

以下为马云演讲实录节选：

未来要想成为优秀的企业，必须拥有新的这三观来看待问题。全局观就是生态观，就是要让我们企业内部的生态上下链、左右都满意，要让客户满意，要让员工满意，要让合作伙伴满意，要让政府满意，甚至要让竞争对手也会因为跟你竞争而赢得对你的尊敬。

全局观就是不从局部利益考虑问题，要从全球考虑问题，要从全局的利益考虑问题，要考虑各方的利益，因为世界已经真正进入了命运共同体，只有大家好你才有可能好。村里面你最富就会出现斗地主的情况。IT时代是让强者更强，而机器时代是包容，是共同富裕、发展。第一次技术革命诞生的商业革命是工厂。第二次技术革命诞生的商业模式是公司。而这一次技术革命将担心一种新的商业模式，那就是平台。今天人人都在说平台，但是平台真正的价值是让平台上的人比你更成功，只有让别人成功了，你才能真正地成功。所以，只有让别人强大了，你才能强大，平台不是获取更多的利益，而是担当更多的责任。

未来观就是必须站在未来来思考问题，站在30年以后来看今天。企业必须以创新去解决人类未来所要面对的所有的问题，引领社会进入新的时代。企业解决的问题越大，你的市值就会越大，就会越受人尊重。如果不能从未来来看问题，我相信你的企业很难走得很远。

今天我们大家都在讲核心技术，核心技术确实很难，但也不是高不可攀。我们错过了昨天的机会，但我们不能再错过明天的机会。关键在于改变我们今天的很多思考、很多的做法、很多的体制要不断创新，没有正确的未来观，没有恒心，没有远见，不敢去相信，不敢去相信而相信，我相信你是不可能走得很远的，也不可能获得真正的核心技术。我认为真正有未来观的大企业，不会去创造概念，不会去争流量，不会搏眼球，不会争风头，而是会追核心技术。市场份额大、市场份额牛不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛，在关键技术、核心技术上争高下是大企业当仁不让的责任。

另外一方面，今天说到技术，大家都讲的是芯片，讲的是操作系统，讲到的是互联网，其实每一个公司都应该有自己独特的绝活，有自己独一无二的技术，哪怕是服务，也是任何一家公司独一无二的兵器。