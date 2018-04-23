马云：我们这代企业家生逢其时 未来经商环境会更好

新浪科技讯 4月23日晚间消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“新时代企业家的责任与创新”环节，中国企业家俱乐部主席 、阿里巴巴董事局主席马云发表演讲。

马云表示，今年不敢多做演讲，但是有些地方不得不去，决定从今年开始尽量用稿子念。 “但我的稿子我是认真思考过，我基本上每一个稿子我都自己看过好几遍，自己写，自己弄。所以，希望我的风格没有变，但是认认真真写下来以显示对所有参会者的尊重。”

马云表示 ，2008年我们提出举办绿公司年会的想法，那时候我们认为只有绿色才能持续发展。我们认为只有心里绿，环境才有可能绿。所有的企业只有带着绿色的思想、绿色的行动、绿色的理念，才能让整个社会走向绿色。

“今天来了将近700多名企业家，我站在这里也感到非常感慨”，马云讲到，中国历史上从来没有过像今天这么壮大的企业家群体，企业家也从来没有像今天这样受到如此的重视。“我想现在肯定是中国历史上企业家数量最多、企业家地位最高、中国企业家经营环境最好的时代。”

马云提到，今年是我国改革开放40周年，相信没有改革开放，没有40年来走过的路，“就不可能有我们的今天”。马云还表示，特别欣慰地几次听见习主席的讲话，“一星期以前习主席在博鳌论坛上讲中国将继续深化改革开放，我想我们这一代企业家可以说是生逢其时”。

马云表示，我们这一代企业家也是过去40年改革开放勇敢的实践者，我们在座每一个人既是改革开放的受益者，我们充满感恩，充满感动。“在过去改革开放不成熟的早年时期，我们都走到了今天，我相信未来会发展得更好，经商的环境也会更好”。

马云称，好的环境我们更需要珍惜，更需要参与建设，不仅仅是为了我们自己，而是为了我们下一代的企业家，为了更多的年轻人。