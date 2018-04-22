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徐小平：敢于辞职，就是你最大的素质

徐小平：敢于辞职，就是你最大的素质
2018年04月22日 13:47 新浪综合
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　　题图：真格基金创始人  徐小平

　　这篇文章，话题始于辞职，但本质讲的是选择。一个人的一生命运，是其所有选择的叠加结果。

　　作者 l 粥左罗   

　　来源 l 粥左罗（ID：fangdushe520）

　　转载请联系授权（微信ID：MFshow）

　　人每时每刻都在做选择，但真正左右命运走向的，往往就是几个关键节点的选择。

　　1

　　敢于辞职，就是你最大的素质

　　真格基金一个活动的现场有位朋友，毕业后在麦肯锡工作 2 年了，他问徐小平：

　　加入一个创业团队，需要什么样的素质，而这个素质到什么程度才是足够的呢？

　　徐小平说：我觉得首先，你敢于辞去麦肯锡的工作，就是你最大的素质。

　　你现在辞职，然后开始创业，去找投资人，一定能找到最适合你的地方。我认识一个很有名的海归，当时一家名外企要让他去做中国区 CEO，于是就跟他谈话。

　　但谈话时的一瞬间他惊醒了，他惊诧地意识到，他现在做的事情，无非就是从 年薪 100 万到 120 万、从奖金 5% 到 7% 的过程。

　　然后他马上就认为，这个事情毫无意思。于是，在没有任何下家的情况下，他辞职了。但反过来，正因为他辞了职，无官一身轻，就有更多机会。就像谈恋爱，已经分手了，这时候就准备好去找新目标了。

　　创业是一种生活方式的选择，但从麦肯锡到创业，更是一个价值观的转折点。

　　五年前，哈佛毕业，找一个 500 强公司，拿 10 万美金年薪，那是人生顶点。但最近这五年来，随着创业潮的兴起，这 10 几万美元，已经很穷了！甚至说，是一种可怜的选择。这就是我们见证的一个历史性的时代潮流的变化。你看我举例的那个人，在那一瞬间，顿时感觉到做一个外企中国区的 CEO 很难受！

　　这是我们以前所不能想像的。但是我在新东方，曾经看着留学人才价值观的转变，那时候出国就是前途，拿到绿卡就是前途。但现在，这个局面已经开始转变，创业精神就是伟大的精神。

　　麦肯锡的朋友又问： 我是应该再工作两年后辞职，还是现在辞职？

　　徐小平：邵亦波，在哈佛毕业了后拿到了 BCG（世界领先的商业战略咨询机构）的 offer，他是哈佛应届毕业生的最高荣誉生。然后呢，这个时候有创业的机会，他对 BCG 说，你给我 3 年时间，我再来上班。然后他用 BCG 的签约奖金买了电脑，创立了易趣网，卖掉一亿美元。

　　结论是：在 professional（职业）和 start up（启动创业）面前，选择 start up，因为做不好，你还可以去 professional。

　　最后，他又问：那如果我没有 idea 呢？

　　徐小平： 没有 idea，就加入有 idea 的人。

　　2

　　当你断绝了自己后路时

　　你寻找机会的所有力量都已开动

　　徐小平讲完，真格基金的王强，也讲了类似的观点，以及自己的真实经历：

　　当年，俞敏洪做新东方，他找完徐小平后来找我。当时我已经在美国的贝尔实验室工作，拿着高薪，要放弃的比徐小平多。

　　95 年，老俞只有一个补习班，两台二八六电脑，全部创业团队都是下岗女工。他是这样一个最接地气的团队。我当时就回想到，当年在北大和他们，从一个 idea 可以做成一件事的这种团队的力量。

　　因此，虽然回国加入新东方对我意味着什么，我不知道。但是，我为了下定这个决心，就辞职了。

　　当时老板非常看重我，我把辞职信放在他桌子上，然后去上厕所。

　　他说：我知道你想回去，但是你不要冲动。我呢，在贝尔给你留一个一年的停薪留职，你不要辞职，你回去万一做不成呢？这个职位还是你的。

　　我说我一定要走，我一定要辞职。他说：you are crazy。然后问我为什么。我说，因为我知道回去走的路，一定不会平坦。但是你必须帮助我下这个决心，剪掉我在美国所有联系，让我在中国回不来。只有这样我才有可能做出些事情来。如果我随时想到这边有个温暖的期待，我稍微心痒痒就又回去了。

　　当你一无所有的时候，你会 24 小时在寻找。当你断绝了自己的后路时，你寻找机会的所有力量都已开动。

　　否则，即便机会向你扑过来，你也不认为那是机会，因为你没有选择的那种敏锐度。

　　3

　　人生的每一个重要节点上

　　做更难更有想象力的选择

　　徐小平和王强的观点，都是对一个特定场景下的特定提问的回答，并非对我们每个人适用。

　　但我们依然可以从中得到很多启发。

　　比如徐小平说，在 professional 和 start up 面前，选择 start up，因为做不好，你还可以去 professional。

　　我的理解是，如果你有创业激情和冲动，你在所处的领域有所积累、有成功的可能，或者你眼前有合适的跟志同道合的朋友一起创业的机会，那就果断去拼一把，不要太多的瞻前顾后，不要优柔寡断。就像徐小平所说，你有能力，失败了，无非就是重新去工作，但你去尝试了，至少让自己不后悔。

　　当然，并不是每个人都适合创业，也并不是每个人都有能力创业。

　　但其实徐小平通过这个观点，告诉了我们一个更普适的道理：

　　人生的每一个重要节点上，

　　当有两个选择摆在你面前时，

　　要去选更有想象力的那个，

　　要去选更难但正确的那个，

　　要去选更有机会让人生发生质变的那个。

　　而不是为了安逸，

　　选择更容易、更安全、更简单的。

　　4

　　格局决定选择

　　选择决定命运

　　上面说的，归根结底，是如何做选择。我们都知道一句话，选择决定命运。但问题是，是什么决定了不同的人不同的选择？

　　是一个人的格局。

　　关于那些最终将影响人生格局的问题上，徐小平曾经在罗辑思维上分享过一些经典的选择原则：

　　在人生大事上，学会运用经济学思考模型。人的价值高低取决于稀缺性，即不可替代性。所以，无论做什么工作或者选择和谁一起生活，都要把事情做到别人无法替代的程度，这是对自我价值最好的保护和经营。

　　就金钱而言，成长性比绝对值重要得多，结构性比起步点重要得多。要尽量选择那些能给自己带来杠杆性收入和“收入本身带收入”的工作。

　　与其拼命寻找一份领取高额工资的职业，还不如参与一家靠谱的创业公司、学会用互联网把自己的能力产品化、研究这个时代新产生的财富创造机制，才会更有可能接近财务自由。

　　人生远比我们想象的漫长，所以不争一城一池的得失，要把一切机会和挫折都放到尽可能长的周期里来思考。新东方创始人俞敏洪老师当年高考一共考了三次，作为一个年轻人，在当时所经受的压力和摧残是不可想象的，可是站在今天回头看，那只不过是非常短暂的一个瞬间。

　　当有两件事摆在你面前，

　　一件你轻松可以上手，

　　一件需要你从头学习摸索，

　　别犹豫，选那件难的。

　　我也不知道为什么，

　　但是每次都是那件更难的事情，

　　成就了更大的成果。

　　我所认识的所有高手，

　　都有一种“舍易求难”的本能。

　　本文来源：公众号@粥左罗，作者粥左罗，前创业邦新媒体运营经理，插坐学院副总裁，首席新媒体讲师。一年分享 100 篇成长干货，和你一起，向上生长，逃逸平庸。

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