为降低营收过于单一所带来风险 好未来线上进击

原标题：好未来的线上进击

李思

在近日召开的博鳌论坛上，学而思宣布将于近期发布在线英语品牌VIPX，正式进入少儿英语在线1对1市场。对于学而思的母公司好未来（NYSE：TAL）集团总裁白云峰来说，他甚至将VIPX作为在线英语的代表，拔高到“推动构建人类命运共同体”的高度，以示重视。

教育线下巨头宣布入局，尽管截至目前并未公布详细细节，但无疑给本就已是一片“血海”的赛道丢下了一枚重磅炸弹。

据学而思 VIPX官方介绍，VIPX面向5至14岁学员，定位高端少儿在线英语，力推北美外教1对1产品。内容上，VIPX将联手美国国家地理出版社，全套引入原版教材Reach，并将其所有文字和通识课程进行开发设计。教学形式上，采取类似哒哒英语的固定模式，提出“学周”概念，每周固定时间、固定外教1对1上课。

1对1、北美外教等产品设定，意味着VIPX将与少儿英语在线1对1赛道上的主要玩家正面交锋。拼图资本创始人王磊认为，好未来的优势是资金、教研、运营等能力，以及丰富的经验。好未来的进入，意味着少儿英语1对1市场的竞争将更加激烈，同时也说明赛道被看好。

清科集团在线教育基金执行董事何艳对经济观察报表示，目前在线外教机构很少只做1对1业务，都在尝试转型或调整。1对1模式，作为高端定制化服务，有其存在的价值。但是，趋于同质化竞争的线上1对1模式现阶段不可能出现规模经济，各家公司要主动探索，发挥特色优势，因为每家公司的基因不同，融资背景不同，速度不同。

引发市场竞争升级

近年来，在线教育逐年升温，而在语陪领域，在线少儿教育无疑是最热的赛道。其中，2017年最引人注目的是VIPKID完成2亿美元的D轮融资。2018年1月，在线少儿语培领域的另一巨头哒哒英语宣布完成1亿美元C轮融资，好未来为本轮融资2家投资方之一。2月底，一直主营成人语陪的美股上市公司51Talk（NYSE：COE）宣布将主营业务变为在线少儿英语。

2017年8月，以北美少儿1对1为主打的VIPKID宣布，公司年营收预计突破50亿元，这无疑是2017年在线教育领域最振奋人心的消息之一。由于线上流量成本过高，国内在线教育机构普遍亏损，由此诞生了在线教育“规模不经济”的说法。尤其是在线1对1的形式，高昂的运营成本让很多公司的盈利看起来遥遥无期。但是VIPKID快速增长的业绩，验证了1对1模式的可行性。

过去业界一直对中国消费者的高端教育消费能力以及欧美外教的管理运营的可行性存疑，何艳认为，VIPKID的快速规模化扩张，验证了中国消费者对欧美外教高客单价的接受能力，也证明了欧美外教是可以大规模使用并有效管理运营的。

虽然已经培育了多家独角兽机构，但市场的分割却远没有完成，教育行业领头羊的好未来没有道理放过不做。巨大的市场体量，快速规模化发展的业务，验证的盈利模式，也许是好未来押注在线少儿1对1的原因。未来工厂合伙人沈文博曾在采访中说，未来百亿美元级别的在线教育公司只会诞生在两个领域：K12和英语。

何艳认为，少儿语培在线市场正经历着从1对1向1对多，菲教为主到欧美外教为主，教英语到教汉语等多维度裂变，从规模不经济快速占领市场阶段，向追求健康数据回归教育本质发展。

目前，K12在线市场的小班教育、大班教育已经可以看到诸多尝试，只是由于用户的特殊性从效果来看还不够成熟、不够健康，随着授课平台、选班排课系统、AI自适应技术、打卡陪练、评测跟踪、基于班型分层教研等围绕线上线下、课前课中课后的各种教学模式的创新交叉融合，一定会出现规模经济的线上模式。在线教育比较大的几个机构几乎都已经转成VIE架构，未来不排除下一轮市场是美元PE间的战争。而好未来的入场进一步证明了赛道的肥大，有利于整个赛道的加速以及良性竞争，何艳说。

关键时刻

事实上，好未来对少儿英语在线教育的布局已经酝酿筹谋多时。

2015年，好未来并购英语品牌励步英语，专注于为2-15岁孩子提供全英文、全学科、全场景的国际化语言培训。2016年初，领投新三板在线教育公司飞博教育。2018年1月，投资在线少儿英语头部机构哒哒英语。推出自有品牌乐外教及Ca-reerChina。好未来在在线英语培训方向的布局，是一套经过深入探索及周密部署的操作。

成立于2003年的好未来，经过15年的发展，已经成为国内最大的K12课外辅导机构。近10年，民营教育机构一直保持着新东方、好未来两家独大的僵局。而在线教育，因其可以迅速规模化扩张的特性，有着颠覆传统巨头的可能性。对于好未来和新东方来说，更值得担心的不是另一个传统教育巨头的出现，而是那些有着完全不同基因的新物种。

近年来，好未来不断通过投资、并购完成业务体系的搭建。据不完全统计，2012年3月至2017年10月，好未来共参与62起投资、并购事件，主要围绕三方面进行：1、AI等新技术公司，入Facething情感计算公司；2、留学培训领域，如顺顺留学；3、K12教学领域、婴幼儿早教，入妈妈帮、作业盒子。公司已构建了线上线下结合、国内国际打通的教育生态圈，形成了较为完备的业务体系。

而好未来积极部署的转型之路，是为了降低目前营收过于依赖单一业务所带来的风险。好未来是目前国内规模最大的民办K12教育集团，连续5个财季营收同比增幅超过60%。根据好未来2018年第三季度财报，学而思培优占总收入的72.9%。虽然从数据上看，好未来业绩强劲，但是，其营收过于依赖培优业务，而培优业务又存在较大的政策风险。

今年2月，教育部等四部门发布联合整治校外培训机构的通知《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》。要求对K12阶段教育市场进行规范，具体包括：整改存在安全隐患的教育培训机构；整改不符合办理条件的教育培训机构；禁止“超前学习”行为、禁止校外培训机构组织中小学生学科竞赛等。《通知》出台后，2月28日，国内小学阶段规模最大的全国华罗庚杯少年联赛宣布暂缓举办，好未来宣布原本面向全社会适龄学生的“学而思杯”学科竞赛改为针对内部学员的“学习能力诊断测试”。

受强监管影响，被停止招生、办学的教育机构多为中小型机构。有分析认为，行业龙头由于具备较高壁垒及跨区域管理优势，长期来看将得益于行业集中度提升。但是，在减负令时候后的强监管环境下，以“提前教学”和“强化应试”为卖点的培优业务是否能继续担起好未来营收的大旗，尚未可知。中国教育上市公司第一股好未来，已走至发展路上的关键时刻，而业务的全方位进化或是其选择的解决之道。