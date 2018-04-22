马云：中国需要一大批超越BAT的大公司和数字经济法

中国证券网讯（记者李兴彩）首届数字中国建设峰会于22日在福建福州开幕。在主论坛环节，阿里巴巴董事局主席马云在演讲中表示，中国需要一大批超越BAT的大公司、需要一部数字经济法。

在今天的发言中，马云表达了三点。第一，当前是这次技术革命的关键期，全社会要对互联网公司、互联网技术有更加深刻的认识。马云介绍，第一次工业革命欧洲抓住了机会，第二次是美国抓住了机会，这一次亚洲应该抓住机会，现在就是这次技术革命的关键时期、也是决策时期。马云认为，有了计算能力、数据、人类创新，人类社会将会发生翻天覆地的变化，所以现在的任何决定和政策，也会影响到未来30年。

第二，大企业要有大担当，中国需要一大批超越BAT的大公司。马云表示，真正的大企业不是规模有多大，而是掌握了核心技术。技术是第一生产力，掌握核心技术也是大企业当仁不让的责任，大公司未来要争夺在技术领域的创新，要做数字工匠。

第三，中国需要一部数字经济法，建议将电子商务法升级为数字经济法。在马云看来，中国需要“数字经济化”，电子商务只是数字经济的序幕，进入IOT时代，数据爆炸将给全球带来新挑战，中国当前需要一部数字经济法，这部数字经济法不仅是一部监管法，更应该是一部发展法，这种制度上的创新才是中国对世界真正的贡献。马云建议将电子商务法升级为数字经济法。