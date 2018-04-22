新浪科技> 互联网 > 正文

习近平致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕

习近平致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕
2018年04月22日 13:02 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：习近平致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕强调 以信息化培育新动能 用新动能推动新发展 以新发展创造新辉煌

　　新华社福州4月22日电（记者朱基钗、黄鹏飞）在首届数字中国建设峰会开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向峰会的召开表示衷心的祝贺，向出席会议的各界人士表示热烈的欢迎。

　　习近平在贺信中指出，当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。

　　习近平说，2000年我在福建工作时，作出了建设数字福建的部署，经过多年探索和实践，福建在电子政务、数字经济、智慧社会等方面取得了长足进展。

　　习近平强调，党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，对建设网络强国、数字中国、智慧社会作出战略部署。加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

　　习近平指出，本届峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，展示我国电子政务和数字经济发展最新成果，交流数字中国建设体会和看法，进一步凝聚共识，必将激发社会各界建设数字中国的积极性、主动性、创造性，推动信息化更好造福社会、造福人民。（贺信全文另发）

　　22日上午，首届数字中国建设峰会在福建福州开幕。开幕式上宣读了习近平的贺信。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席峰会开幕式并发表主旨演讲。他说，要认真学习贯彻习近平总书记网络强国战略思想和各项指示要求，落实全国网络安全和信息化工作会议精神，紧紧围绕数字中国建设，加快突破核心技术，推动基础设施优化升级，发展壮大数字经济，积极释放数据红利，让信息化发展更好造福社会、造福人民。

　　首届数字中国建设峰会22日至24日举行，由国家网信办、国家发展改革委、工信部、福建省政府共同主办，包括主论坛、分论坛、成果展览会、报告发布、最佳实践推介等环节。各省区市和新疆生产建设兵团网信部门负责人、行业组织负责人、产业界代表、专家学者以及智库代表等约800人出席峰会。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有