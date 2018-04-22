马化腾：腾讯目标是成为各行各业的“数字化助手”

腾讯 董事会主席兼首席执行官马化腾 董事会主席兼首席执行官马化腾

新浪科技讯 4月22日上午消息，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在首届数字中国建设峰会上表示， 数字中国建设是一个时代的变革与机遇，它需要我们实现核心技术的突破，让数字创新深入各行各业，让更多的人能够跨过数字鸿沟，并充分利用数字技术来解决发展不平衡不充分的问题。

马化腾引用了习总书记关于网信工作的新指示，“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”，对此，马化腾表示：“作为互联网一线的工作者，我感到非常振奋，同时也深受启发，我觉得我们互联网和科技企业肩负重任，要朝着‘数字中国’和‘网络强国’的目标，努力奔跑，丝毫不能懈怠。”

马化腾在演讲中分享了三点想法：

第一，我们的数字化技术需要“站上来”，只有科技这块“骨头”足够硬，我们才有和国际巨头平等对话的机会。

马化腾指出，过去几年，腾讯不断加大在前沿技术和核心技术领域的投入。成立了公司级的人工智能实验室，并在西雅图设立了首个海外实验室。这我们希望发挥自身的优势，投身科技领域。腾讯提出公司战略定位是“科技+文化”，我们正在朝科技公司方向前进。

第二，我们的数字化创新需要“沉下来”；目前互联网正在与各个垂直领域深度融合，数字化创新需要下沉，进入各行各业的五脏六腑。我们要发扬“数字工匠精神”，从外到内打磨每一个细节的改进，而不是热衷概念炒作。

马化腾表示，腾讯希望通过“一三五七”，来响应中央关于推动产业数字化的新指示。他说，一个目标，指成为各行各业的“数字化助手”；三个角色，就是做连接器、工具箱和生态共建者；五个领域，包括民生政务、生活消费、生产服务、生命健康和生态环保；最后是七种工具，包括公众号、小程序、移动支付、社交广告、大智云（大数据、人工智能和云计算）和安全能力等七种数字工具。

腾讯希望发扬精细的“数字工匠精神”，为各行各业提供最有效的“数字接口”和最完备的“数字工具箱”，成为大家最好的“数字化助手”。

第三，我们的数字化升级需要“用起来”。我们尤其要跨过数字鸿沟，把数字产品和服务做好“向下兼容”，让尽可能多的人能“用起来”，“用得好”，特别是让弱势群体、老少边穷，能够分享数字红利。

马化腾还表示，腾讯还在探索如何充分利用新技术来跨越数字鸿沟，分享数字红利。