阿里、腾讯抢占“大出行”：撬动公交地铁等公共交通

乘客在公交车实现微信支付后，显示支付价格。来源：视觉中国

在如今的公共出行市场，阿里和腾讯扮演了怎样的角色？

文 | 《中国企业家》记者 焦丽莎 编辑 | 翟文婷

当滴滴和美团在网约车和单车市场再燃战火，身后的阿里和腾讯早已将出行战场转移到了公交和地铁等公共交通市场。

曾有投资人评价，比网约车更高频的出行场景就是共享单车，每天超过2000万单。那么比共享单车更高频的就是公交和地铁。据行业估算，公交地铁每天的交易量是3亿笔，超过了外卖、网约车和公交车的交易量总和。

相对来说，公交和地铁这个传统行业，在刷卡、投币的模式下运营了二三十年。互联网想要撬动其原有的游戏股则并非易事，很显然这是阿里和腾讯的机会，而阿里和腾讯则选择了不同的支点。

马化腾曾表示，腾讯乘车码未来希望做成一种“电子车票”，增加像邮票一样的社交玩法。而阿里的做法则是通过双离线二维码技术赋能公交和地铁。

四五年前，滴滴和快的掀起的网约车大战，背后就是微信支付和支付宝抢占支付场景、培养用户习惯的结果。滴滴快的合并后，微信支付和支付宝拿下第一批小额支付用户。而公交地铁这两个被称为城市的“任督二脉“却一直没有被互联打通。

阿里和腾讯为什么要争抢公共交通？背后的原因是，公共交通潜力足够大，到2020年预计年出行超过2285亿人次，全国公共交通覆盖率在出行当中中国只占20%，而东京占到了50%多。

但是，找零难、充值难、残币假币等问题始终未得到解决，而且公交、地铁排队、拥挤的乘车体验阻碍了用户的选择。相关数据显示，截至2017年年底，我国城市公共汽电车2017年客运量较2016年下降了3%，这已经是常规公交客运量连续第三年下降，公交行业亟待进行转型升级，而提升效率改善体验，正是互联网所擅长的。

那么在如今的公共出行市场，阿里和腾讯又扮演了怎样的角色？

在杭州的2018公共交通出行峰会上，蚂蚁金服集团公共服务事业部总经理刘晓捷表示，蚂蚁金服在公共交通行业的定位，是公共交通创新的引擎。也就是蚂蚁金服内部总结的“始于支付，超越支付”。

从2015年底到2016年初，支付宝以二维码作为切入点，探索离线二维码技术方案的设计与测试。2016年的8月17日杭州公交扫码乘公交的开通，标志离线二维码技术从实验室推向商业化。2017年5月23日，杭州市民卡与支付宝合作上线“杭州通支付宝电子公交卡”。截至今年3月底，杭州通支付宝公交卡累计开卡472万张，杭州市民卡中心董事长徐晓说，“相当于半年干了以前两年的活。”

截至2017年，国内已有50多个城市实现了支付宝扫码乘公交，离线二维码技术方案的推行，这仅仅是第一步。第二步是，云计算、地图导航、办公协同等能力都将被整合起来服务公共交通领域。这背后是，是蚂蚁金服在区块链、AI、智能、安全以及IOT技术、云计算技术等领域的技术能力。

而腾讯“乘车码”的玩法是，先乘车、后付费。也就是说，微信用户可凭小程序中的二维码先扫码乘坐公交和地铁，乘车结束后再付费。“腾讯乘车码”日前已在全国50多个城市落地，覆盖BRT、公交、地铁、索道等场景。据腾讯金融应用与模式创新中心负责人宋凌云透露，今年的目标是将腾讯乘车码在一线城市落地，然后以点带面，带动周边二三线城市，逐步渗透。

蚂蚁金服的时间规划是，未来一年将服务扩大到超过100家城市，除了大中型城市，很多三四线及以下城市都将实现扫码乘公交。

一系列互联网动作的影响，从一组数据上可以看出。公开数据显示，2017年武汉公交集团的常规公交客运量自2013年以来首次出现增长，接近15亿人次。而达成这个数字只用了半年时间。

有行业人士认为，公共交通的升级速度慢，但是刘晓捷并不认同，“我觉得进度并不慢，因为今天的大数据化、信息化系统等基础设施都没建起来，要去做整个应用、业务层面的探索是不现实的。即使开发出来，也不会达到预想的效果。但是以支付为起点，把整个的基础设施数据化的基础工作做扎实，然后再把整个底层的系统从信息化向互联网化升级，整个出行行业才能具备大规模互联网化应用的可能。”