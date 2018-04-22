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翻了16位女性企业家包包，除了手机和口红还有什么？

翻了16位女性企业家包包，除了手机和口红还有什么？
2018年04月22日 12:27 中国企业家
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　　女性企业家的包包有什么？我们都很好奇。

　　4月14日，由《中国企业家》杂志社、木兰汇公益基金会主办的全球木兰论坛暨2018（第十届）中国商界木兰年会在北京召开，上百位女性企业家齐聚一堂，小编趁机翻了16位女性企业家的包包，结果大开眼界：手机必不可少，口红也普通存在，排名第三的则是保护眼睛的用品，如太阳镜、眼镜布、眼药水等，其他的还有名片、梳子、糖果和速效救心丸……

　　需要说明的是，本次排名不分先后，另外，文中出现了大量的品牌，小编一分钱都没收，请广告商们看到以后凭良心转发。

　　下面我们直奔主题！

　　俞渝：当当董事长、联合创始人

　　俞渝当天黑色大外套，内穿配合年会晚会的红色礼服，背了一款Lv的红色包包，看起来搭配用心。

　　她的包里东西不多，抢眼的是政协委员证，两会已过去一段时日，她怎么还带着这个？翻开委员证，答案揭晓了，原来里面的夹层放着现金和银行卡，俞渝笑说，“我没有钱包，就用这个装钱了，挺方便的”。她又看了一下，“是36号委员证”。俞渝的包里没有化妆品，名片倒是有一沓。手机是华为的，她强调这款手机很抗摔，耳机一般都是连在手机上的。平时常用的还有本子和笔（也是黑红配），还有年会上要演讲的稿子，平时一直戴眼镜，眼镜布自然也不可少。

　　王潮歌：导演、自如文化董事长

　　王潮歌这次依然是一身黑白配，是她一贯风格，之前见她几次都是不背包的，可这次来却背了一个“不太起眼”的小包，

　　“来来来，我告诉你我这包，你看着不起眼吧，我这一个小包6000多块钱，但是现在懂行的年轻人一看就觉得特酷，比起街上背什么Lv的妇女强多了。”王潮歌还强调这个日本潮牌的名字叫off white，我还真去某宝搜了一下，着实小众。一个爱马仕的香水非常加分。王潮歌的手机选择了华为刚上市不到一个礼拜的P20，看她到处拍照，用的不亦乐乎。糖果是她的包里的一个必需品。（这个是陈皮味儿）

　　除了她自己随身的小包，王潮歌说助理背的包里也是她用的东西，只不过这些是在片场用，为了满足我们的好奇心，也给翻了出来。她特意强调了那个小激光灯，“这个东西在片场十分有用，要拿着它在现场指挥”。

　　李静：著名主持人、东方风行传媒、星创投创始人

　　娱乐圈人称“静姐”的李静，摆起包里的东西十分“时尚杂志”（其他女企业家的物品都是小编摆的，李静是自己摆的），她包里的东西非常简单：手机、太阳镜、口红、粉饼。在问及平时是否带名片的问题，李静说：“我的脸就是名片啊，钱包我也不带，现在都是二维码扫码付款，谁还带钱包啊”。

　　刘楠：蜜芽创始人兼CEO

　　刘楠是所有嘉宾中包里带本书的，“陈春花老师的这本书，我是在木兰学院看到的，最近也一直在读，我觉得受益匪浅。”她包里的儿童贴纸、纸巾和湿纸巾都是自家产品，谈到这个儿童贴纸，她说一直都背在包里，有时候拍儿童广告，遇到拍广告不听话的小孩，拿出来就十分有效， 还现场安利了蜜芽的纸巾。我们还看到她的包里有一个草莓味道的茶包，她说喜欢喝这种带味道的饮料，每天都要带一个在身上。

　　王静：探路者集团董事长兼总裁

　　王静包里的东西最少，是个典型的极简派，她自称平时不背包，出门就只带一个手机。今天来参加会议才多带了口红和名片，只有需要带电脑的场合才会背上包。

　　王静喜欢登山，如果有机会小编十分想看看她的登山包里都放了什么。

　　谢佳扬：安永大中华区战略与发展主管合伙人

　　包里东西种类最多的是谢佳扬，看起来斯文优雅的谢佳扬，包如其人，她的随身携带的贴心小包包完美诠释了什么是细致入微，里面有什么呢？两瓶眼药水、风油精，救人救己的速效救心丸、维C泡腾片、清喉片、一次性擦镜片、指甲锉、牙线。她说耳机很常用，因为要经常开电话会议，所以本子、笔和远视镜也是必不可少的物品，没有单独的化妆包，随身常用的一只香奈儿口红，一个素黑头绳。

　　王琳达：怡海集团董事局主席

　　王琳达包里的东西种类仅次于谢佳扬，但是所有东西是一股脑的放在大包里，显得乱一些。最有意思的是她平时是拿一个很好看的红包当钱包装着现金，（想起俞渝用委员证当钱包，小编忽然有种要改变大家使用钱包的习惯呢，欢迎留言告知你更有创意的“钱包”）。

　　几张银行黑卡在角落里低调的奢华着。另外我们还看到她的包里还放着与儿子多年前的合影照片。两部手机，四个U盘。个人护理方面，一只阿玛尼口红，一个lamer的护唇霜，还有一把梳子。

　　夏华：依文集团董事长

　　夏华的包里东西很多，十分符合她白羊座的女汉子性格。她说只拿出几个常用有代表性的：iPhone手机、眼药水，粉扑，口红，名片。夏华喜欢旅游，随身戴着护照，无论公事私事经常要满世界的飞来飞去。

　　看到这里，小编要给大家翻一个体育明星的包，现在她已经是商业木兰，以自己的名字创立了体育产业投资基金，她就是邓亚萍。不过小编先卖个关子，列出四个包包，让大家先猜一下哪个是她的，答案在最后公布哦。

　　接下来我们继续翻包，下一个翻谁呢？

　　李亦非：英仕曼集团中国区主席

　　李亦非说她最常用的是口红和眼镜，平时会带一个远视镜和一个太阳镜。她的化妆包我们没有翻，隐约看到了里面放着一个救人救己的速效救心丸。她现场给我们安利了一款妮维雅的护手霜，她说很好用，一次会买十只。另外我们还注意到她包里放了一盒清新口气糖，这在其他女企业家的包里是没有看到的。两部iPhone手机，其中一个后面贴着oppo指环支架，还配有一个俏皮的手机链。

　　曲冰：360集团副总裁，北京时间董事长

　　打开曲冰的包，里面有四个独立的名牌包包，东西装的井然有序，翻开她的化妆包，可以看出是很在意自己的形象的女性，应对不同的场合，准备了一个润唇膏，一个唇彩，三只颜色不同的口红。她强调巧克力是每天必备的，经常要吃上一块，不同品牌的巧克力都可以。除了iPhone，还有一部自家的360手机。

　　乔健：联想集团高级副总裁&MBG中国业务总裁

　　现在分管联想手机业务的乔健，用的手机自然是自家品牌。

　　她自称每天都带在身上的是胸牌，个人护理方面会带着梳子、口红和护手霜。钱包用的是本次女性企业家翻包出现频率很高的BV品牌。

　　杨美虹：华晨宝马汽车集团（中国）副总裁

　　杨美虹自称无论走到哪都要带笔和本子。包里的物品还有两部iPhone手机、胸卡、TF口红、雪花秀的粉饼、宝马车钥匙等。比较有趣的是她会随身带着一个便携式的空气净化器，是个爱惜身体的人呢。

　　刘京京：北京嘉和一品餐饮管理有限公司创始人&董事长

　　刘京京只随身带了一个吸睛度很高的亮闪手包，包里的东西也朴实简洁，最常用就是梳子和名片。两只口红，一只香奈儿，一只倩碧，平时一定会把纸巾放在包里。

　　朱晓东：银泰旅游产业发展集团首席执行官

　　朱晓东说自己经常出差，出差的时候一定会带着电脑，自己胃不太好，达喜的药片也会经常放在包里，另外口红、眼镜用的比较多。那个抢镜的鼎泰丰是个牙签，包里最重的是最左边的充电宝。

　　浦晓燕：红杉资本中国基金合伙人

　　浦晓燕包里的东西也比较简洁，两个iPhone X，手机壳倒是很花哨，她还问我喜欢哪个，告诉我那是从某时尚大号的公号买的。她的Dior口红背面有点破损，提醒我要拍没坏的那一面。钱包依然是本次出现频率最高的BV。

　　敲黑板了，现在公布答案！

　　邓亚萍：邓亚萍体育产业投资基金创始人

　　邓亚萍的包里并没有乒乓球，她说平时就带这几样东西：笔、本子、名片夹、还有一只圣罗兰的口红。包里的东西不多，所以我们把她的包也拍进来了。手机壳也是一个毫不花哨的深蓝色。

　　看过邓亚萍的包，感觉只有两个字——克制。

　　翻完这些包，小编早已累瘫，只是想着可以买包才坚持写到现在。

　　文 | 高婧婧  摄影 | 高婧婧 邓攀

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