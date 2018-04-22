解读：全球五家共享出行企业做了哪些对外投资布局？

猎云注：从滴滴诞生到今天，满打满算6年不到，中间上有政府网约车管制的规范，正面战场快的、Uber、易到的激烈竞争，中间还穿插着地方专车平台的各种游击战。直到2016年底，滴滴才算从烧钱中缓过一口气。周航说，整个2015年专车市场就烧掉了200亿元人民币，有人估算中国打车软件市场从2013年到2016年总共烧钱50-80亿美元。而对整个出行领域而言，巨大的成本让他们拥有资方支持显得无比的重要……

文章来源：it桔子，作者：一笑。

提供网约车，拼车和按需物流服务的几家交通网络公司（TNC）已经成为全球最受认可的新兴公司之一。他们也是有史以来获得最多投资的企业之一，这些企业的投资方、合作伙伴和竞争对手之间的关系网络十分复杂。此前，IT桔子曾在2017年度盘点文章《2017TMD的‘购物’清单：头条爱文娱，美团雨露均沾，滴滴死磕交通 》中介绍过滴滴的投资布局。不过这次，我们来看看滴滴在全球市场中的布局究竟是什么样。

根据CBInsightsBusiness的数据，本文整理了5家融资最多出行公司，包括Uber、滴滴出行、Lyft和Ola的投资方和对外投资并购事件。

1、五大出行企业的投资方关系图谱

注：滴滴出行的图谱还包括合并前滴滴打车和快滴打车的投资方。

竞争最激烈的市场是在全球人口最多的国家中国，Uber和滴滴出行两大巨头都获得了前所有的大量投资，Uber在2014年进入中国，两家公司花费了数十亿美元补贴司机和乘客，只为争取每一个点的市场份额。战斗在2016年月终结，滴滴出行宣布收购Uber中国业务。在此次交易中我们还看到，滴滴控制了Uber中国的运营和品牌，同时将其技术融入背后。

根据分析这个图谱和相关数据，我们进一步了解到：

Uber退出中国，但并非空手而归：在进入中国市场的两年中，大多观点认为，Uber在其强势的补贴战略上大约烧了20亿美元。最终，收购条款使Uber持有滴滴5.89%的股权，相当于17.7%的经济权益，百度等Uber中国的其余股东将获得合计2.3%的经济权益。在交易完成时，Uber成为滴滴最大单一股东。

滴滴投资了其他五家共享出行公司：作为并购Uber中国交易的一部分，滴滴出行还以600亿美元的估值向Uber投资了1亿美元。滴滴曾倡导建立全球性‘反Uber’联盟，它也向其他顶尖网约车公司注资，投资了包括印度的Ola，新加坡的Grab和Uber在美国的竞争对手Lyft。该联盟包括计划在几家公司之间的代码共享功能的跨应用约车，但自从滴滴收购Uber中国以来，该联盟成员的合作关系一直很平静。

估值下跌和债务：2017年2月Ola获得了软银领投的3.3亿美元投资，但公司的估值从50亿美元下降至35亿美元，缩水了30%。2016年，Uber选择了新的融资工具，首次转向杠杆贷款市场，融资11.5亿美元。由于这些公司仍在烧钱获得新市场和技术的阶段，因此看看市场上投资者的胃口有多大，以及是否会继续寻找替代资金来源，以避免股份的进一步稀释会是否有趣。

投资方之间相互关系非常复杂：除了公司本身，图谱显示了投资方（从风险投资公司到对冲基金和企业）的复杂情况。一方面，滴滴出行（包括其所有合并的投资方）现在已经得到中国三大互联网公司阿里巴巴，腾讯和百度的投资。滴滴投资其他网约车公司也使许多投资方成为竞争对手公司的间接投资方，有趣的是，苹果在2016年5月投资滴滴达到了1亿美元，也因滴滴投资Uber而与Uber有了联系。Uber持有滴滴股份也使它与各个地区的竞争对手之间产生间接的关联。

其他投资了多方的投资者：其他具有多重利益的投资者：老虎环球基金已经像Ola投入了大量资金，同时也投资了Uber，滴滴出行和Grab。软银已投资三大亚洲公司（滴滴，Ola和Grab）。同时，高瓴资本通过投资滴滴和Uber中国大力投入中国市场，同时也参与了对Grab的一轮投资。中国互联网的两个对手腾讯和阿里巴巴在滴滴和Lyft都有共同利益。

2、五大出行企业对外投资和并购图谱

Uber在汽车技术，人工智能和测绘领域的举措：

Uber花6.8亿美元收购Otto来加强其自动驾驶，Otto专注于研发基于已上路卡车的的无人驾驶组件，Uber还收购人工智能创业公司GeometricIntelligence，作为该公司的AI实验室。

Uber还收购了地图及搜索创业公司deCarta，因为它试图减少对Google地图的依赖（并可能支持其自动驾驶计划）。2017年7月Uber日宣布收购了一家社交产品公司SwipeLabs以提升司机的体验。

滴滴对外投资活跃：除了投资其他五家网约车企业之外，滴滴还在2017年1月投资了巴西本地共享出行服务商99（原名99Taxis）。除此之外，滴滴还积极支持中国的本地生活生态系统，投资了食品配送服务饿了么和共享单车平台Ofo。

Grab：尽管这家东南亚公司迄今为止投资活跃度最低，但公司已经以1亿美金收购了在线支付初创公司Kudo，还收购了印度在线支付初创公司iKaaz。