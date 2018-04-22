无人货架被曝裁撤站点、压缩编制 专家：行业将洗牌

来源：央广网

据经济之声《天下财经》报道，无人货架行业在2017年下半年迎来风口，最疯狂的时候，50多家企业快速涌入这个行业中，融资额超过30亿。但是今年初以来，一部分无人货架企业被曝出裁撤站点、压缩编制等一系列事件。

资料图：小朋友在无人超市内挑选商品。刘栋 摄

无人零售前景看好，传统零售巨头纷纷入局

深圳市宝安区的一栋写字楼里最近搬来了两台无人货架，虽然还没有正式运营，但已经吸引了不少感兴趣的消费者。负责人介绍说，这个写字楼共有员工3000人，而周围只有两家规模较小的小卖部，他们将无人货架引入正是看中了这里的消费潜力。如果每天有十分之一的人消费，每个人买一瓶饮料，就有900元。他们做过相关统计，如果一个月的营业额达到1200元，就不会亏钱。

有报告预测，到2022年，无人零售用户规模将达到2.4亿人，零售规模为9500亿元。日前，饿了么旗下无人货架品牌“饿了么Now”宣布在首个入驻的城市上海实现盈利。随着无人货架被讨论的越来越多，其低成本、高潜力的价值被不断分析和挖掘出来。越来越多传统零售巨头看中其未来价值，纷纷入局，以此切入新零售。

苏宁深圳大区小店公司总经理颜辉介绍，无人货架今年计划在全国布点5万余个，与无人售卖业务和苏宁小店业务共享供应链。在商品的丰富度和价格上，有很大的成本优势。

行业洗牌在路上，精细化运营是关键

数据显示，截至2017年9月末，至少有16家无人货架已经获得投资，最高达到3.3亿元，融资总额超过25亿元。就在无人货架受到资本关注的同时，行业洗牌已在路上。

天风证券商业与社服行业高级分析师张璐芳表示，初期开始布局的主要是一些创业公司，而资本的进入其实是加剧了跑马圈地、竞争的激烈程度。如今过去将近10个月的时间，很多的公司都由于过快布局，出现了像供应链的短板、配送补货的成本以及现金流的一系列问题。

破损率过高、供应链不完善、监测不到位、线上线下流量得不到转化，这些都是无人货架亟待解决的问题。有业内人士预测，与共享单车的发展路径相似，无人货架行业未来会出现越来越多的行业并购案，资源将向头部玩家集中。对于这个行业接下来的发展方向，无人货架运营方哦加哦网络科技（上海）有限公司总裁司江华认为，要在产品品类的延伸、消费场景的探索以及用户数据线上线下的运营上下功夫，做精细化运营。第一个阶段是在抢占优质点位上，这不是该行业未来发展的去向和核心；第二个阶段是比较关键的，这时候要考验无人货架运营方的精细化运营能力。