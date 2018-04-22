窗口关闭VS持续烧钱：资本容忍试错期限仅有2-3年？

刘晓林

“资本的聚焦度高，都希望跟头部的企业合作，有资本的企业，资本会越来越多，没资本的企业，资本会越来越少，会出现一个分化。至于资本的充足能维持多久？见仁见智。”4月初，小鹏汽车新任副董事长兼总裁顾宏地谈起造车新势力的资金问题时表示，虽然目前一级二级市场上投向造车领域的资本仍比较活跃，但资本的趋利性将自然而然的导致新造车企业的分化。不过，即使是作为摩根大通前亚太区投行主席，顾宏地也无法回答资本容忍期是多久这样难以确定的问题。

“资本的充足能维持多久？”这是个让新造车企业焦虑的话题。小鹏汽车在完成A+轮融资之后，董事长何小鹏曾感叹：“以前看别人做车觉得100亿太夸张了，现在自己跳进去才知道200亿都不够花。”蔚来汽车董事长李斌也曾直言，“知道造车烧钱，没想到这么烧钱。”而业界听到这些感慨时，都会忍不住的脑补传统车企那副“欢迎进入重资产行业”的表情。

随着互联网汽车从PPT上走下来，并开始正式“烧钱”，关于资金链紧张的话题便如影相随。被誉为中国特斯拉的蔚来汽车首先中招，在4月初传出资金量告急的消息，虽然李斌随后澄清说自己根本不差钱，但在漫长的造车和量产上市过程中，新造车企业的钱够不够花，仍然成为关注的焦点。

无可厚非，在选择忽略资质因素（其实也无法主导资质因素）的前提下，决定新造车企业未来的因素聚焦在两方面——资金和产品。而并非所有造车企业创始人都如李斌一样拥有强大的朋友圈。

“接下来两年会很关键，大家都在拼刺刀，无论从新车的上市、资本的聚集包括用户口碑的反馈，这两年要建立起来。这两年如果没有成功把这几件事搭起来的话，以后相对比较难”。在顾宏地看来，与车型研发、生产线建设等环节较容易获得风投支持相比，产品的支付将是决定新造车企业能否继续获得融资的一个分界点，承诺的销量一旦无法兑现，产品上市后卖不出去，产生不了现金流，后续资本自然将不再跟进。简单预估，这大概就在2-3年间。因此，无论是200亿元，还是50亿元，重要的是给自己留足犯错的资本空间。

“嫌贫爱富”的资本

随着北京车展的临近，有望首次以阵营形式集体登场的造车新势力品牌，迎来了新一轮融资高潮。3月31日，游侠汽车宣称完成B轮融资，共计50亿元人民币，这使游侠的累计融资达到62.2亿元。4月15日，爱驰汽车宣布获得新一轮融资，由沙钢集团领投，广微控股、复鼎资本、富纳源创、浦茵实业等跟投，经过一年内的三轮融资，爱驰汽车已获得总计70亿元的风投。

不过，虽然李斌、何小鹏都认为没有200亿元别想造车，但截至目前，还没有一家新造车企业融资达到200亿元。虽然在产品上市前，这些造车企业还会继续数轮融资，但带来的股权稀释也是不得不考虑的风险。

截至目前，融资额超过百亿级的有蔚来汽和威马汽车两家。融资额榜首的蔚来汽车通过六轮融资共获得超过146.5亿元的资金储备，但去年底的一场ES8发布会就烧掉了8000万元，为了获得持续的资金来源，蔚来已经在筹备赴美上市。紧随蔚来，威马在去年年底获得由百度资本领投、百度集团等跟投的新一轮融资后，威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖宣布，威马的融资总额已超过120亿元。刚获得新融资的爱驰和游侠分列第三第四位。小鹏则在今年年初连获两笔融资，包括阿里和富士康等重磅投资者，融资总额也累计超过50亿元，4月9日，何小鹏透露，今年计划融资超过100亿元，以顾宏地的投行经验和人脉，以及何小鹏同样强大的朋友圈，这一目标被认为并不难实现。奇点汽车在2016年获得累计41.9亿元的融资，再无新的融资动向。拜腾和车和家则分获16.7亿元和超过14亿元的融资。

正如顾宏地所言，汽车行业的投资呈现出越不缺钱的越有人投。以最受资本青睐的蔚来和威马为例。蔚来自带互联网造车明星光环，而沈晖拥有的传统汽车制造业背景以及威马在制造链上快速布局，这些优势使其毫不意外的成为资本追捧的对象。而这种资本的集中流向也必将使背景较弱的PPT造车势力落地的难度加大。

正因为此，如何使现有资金发挥最大效率成为造车新势力的重要课题。“造车企业必须提高融资效率，小鹏现在为止融了50来亿，一半以上还没用。和友商相比，他们前期已在营销和市场推广上花很多钱，当然，之后我们也会开始铺垫市场，未来两年资金的使用会更大。但仍会保持较高的融资效率。”

而刚获得一笔融资的爱驰汽车CEO兼CFO谷峰认为资金匹配十分重要，“我在财务风控方面非常稳健，怎样把资金匹配好，怎样使用资金效率最高，这是我们要做的”，谷峰表示，目前新造车行业中融资“水分太大”，“我非常反对动不动融两百亿来解决问题。造汽车不需要那么多钱，过度融资是不自信的表现。”他同时强调，作为初创企业，爱驰汽车不会融资数百亿使管理层股权稀释，“造汽车靠的是团队，如果团队不掌握绝对话语权，新的投资人也不会进来”。同样，因为不希望股权过份稀释，目前只进行了两轮融资，且第一轮融资来自创始人和拜腾高管团队，这既给投资者吃了定心丸，也保证了初创团队对企业的掌控。而由于自身入股，拜腾管理层在资金的使用上更是奉行一分钱掰成两半用的资金效率。

而另一种观点认为，资本属性的不同也决定了其可持续性。目前看来，数轮融资后，大部分新造车势力的资金都已拥有十几家或几十家分散的“金主”，而对新造车企业而言，战略投资者更为可贵，目前看来，三家互联网巨头BAT已经成为造车新势力中最重要的战略投资者。“融资的过程中，每家都在聚集资源，钱是重要的资源但不是唯一的资源，资源是你怎么把资金方的战略资源整合到一起。从小鹏角度来说，无论跟阿里、富士康还有其他资本方的链接，都不光是为了钱，不光提供‘子弹’，更重要的是在合作过程中能够把双方的资源打通，实现将来更大的业务场景布局。”顾宏地透露，小鹏下一轮以及将来的融资，都将是有针对性的资本合作。“希望能在一定程度上带来无论是行业资源、战略关系资源、国际化拓展资源、技术资源的合作方，这些都是我们考虑的内容”。而威马的沈晖也表达了同样的观点，直言对纯财务投资已经没有太大兴趣。

产品交付将成资本分水岭

故事总有落地的一天。与资本链的风险相比，大部分造车新势力目前更多的担忧集中在产品的落地上，去年年底今年年初，新造车品牌的相继发布亮相了首款产品，包括小鹏、蔚来、威马、奇点、拜腾、云度等，其中，云度的首款车型已经上市，并给出了大力度的补贴和置换政策，开始产品落地后的第一轮大规模烧钱，而蔚来汽车日前也宣布，蔚来ES8六座版车型将于北京车展正式上市。威马的上市计划也已经提上日程，游侠汽车日前也表示，首款纯电动车型游侠X1将在2018年发布，首批量产车将于2019年9月正式交付到消费者手中。其余造车新品牌的产品也大多将在2018年正式上市销售，真正的考验就要到来。

并不是每一家车企都信心十足。李斌就在ES8发布时坦然，最担心的就是产品生产不出来，“我们都是预订制，没有库存，现在的预订量已经远远超过了我的期望”。而出于对蔚来品质是否能如期达标的担忧，业界已开始担忧，蔚来有可能已经陷入和特斯拉一样的交付困境。

不过，在多达56家重磅投资者的支持下，蔚来不会死。其他品牌则不一定，因为产品的上市考验同样也是融资能否持续的关键节点。“到现在为止所有的新造车势力还没有把车卖掉，或者交付放在路上开。对于资本市场来说，汽车交付销售会是一个比较大的点，跨过这个点之后，你的公司第一产生现金流，第二有重资产，融资结构也可以发生变化”。顾宏地表示，在产品交付之前，造车新势力的融资更像互联网公司，除了靠股权融资没别的方法。而如果能够顺利交付，产生现金流和组建供应链，则有了进一步融资的资本。而这种融资则与传统汽车制造商一样，渠道更加宽广，可以和银行、资产管理公司等打交道，融资方式更加多样化。

“不用天天讲故事了，”他表示，“股权融资是非常昂贵的融资成本，不断给股东带来稀释”。顾宏地表示，小鹏期待明年开始，融资的结构会有很大的变化。

而一旦产品上市销售无法达到承诺销量，则意味着造车新势力真正的资金链危机将来临，尤其对于目前已经在资金上走钢丝的企业而言，被兼并将成为很可能的命运。

不过，所有人都清楚，由于前期市场建设、补贴退坡、价格成本等因素，新产品不可能在上市销售的前两年产生利润，这也决定了谁的产品更被消费者接受、销量更高，将成为决定资本态度的关键。何小鹏曾表示，未来5年新能源车或许都很难形成规模利润。但认为，当下的每一次投入都可能在将来换取更大收入。而最近一份从蔚来内部流出的资料显示，蔚来汽车2018年的计划是售出新车3万辆，总收入114亿元人民币，盈利预计亏损51亿元。明年推出第二款车后，预计亏损缩小至9亿元，2020年预期会实现盈利。

这意味着，产品的交付只是开始，造车新势力将和共享出行领域一样，在产品上市后展开烧钱大战，从产品价格，到服务，到运营，更多的重资产运营刚刚开始。未能获得市场认可和资本耐心的品牌将被淘汰。

“窗口期是不是两年？五万辆是不是标杆风口，我没办法回答，这里面有很多不确定因素”顾宏地表示，对公司来说，最重要的是通过资本和战略上的布局，使自己能够有更宽大的生存缓冲区，“怎么允许自己犯错的空间拉大，这是每个企业要争取的”。