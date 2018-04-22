中信银行投资易到进军共享经济：拓展获客渠道

原标题：进军共享经济 银行布局获客新场景

秦玉芳

跨界网约车，银行正加速共享出行金融的布局。

日前，中信银行宣布通过旗下子公司信银投资有限公司（以下简称“信银投资”）完成对易到用车（隶属于北京东方车云信息技术有限公司，以下简称“易到”）的股权投资，持股18.18%，探索“金融服务+商旅出行”的跨界合作。

目前，共享经济已经覆盖出行、旅店、医疗、娱乐等领域，共享经济时代已经到来，如何更快速地把一些业务做起来是共享经济时代下所有银行面临的共同挑战。

共享经济必将成为银行实施场景化金融服务的一部分，但如何通过跨界融合提拓展获客渠道、提高客户黏性对未来银行发展更为重要。分析认为，发展共享经济关键还是要有最前沿的互联网思维，传统模式难以适应新型经济模式发展。

互联网思维是关键

对于信银投资完成对易到的股权投资，中信银行表示，双方未来将在车主金融、出国金融、消费金融、信用卡、支付结算等零售业务，以及投资咨询和大数据等领域展开深入合作。

易观汽车出行行业中心资深分析师赵香认为，网约车行业是比较容易汇集到用户流量的场景，通过出行这一个生态可以延伸出用户多点之间的消费场景，对于银行来说是个较好的切入点。

赵香分析指出，易到虽然之前遇到不少挫折，但品牌知名度仍然较高，且经过几轮的团队变更，其原有战略方向已做出了调整，未来可能会发展成为类似美团、携程等向商旅服务延伸的平台。“这对中信银行来说是个不错的切入点，可以结合银行自身金融优势及易到客群优势，带动汽车金融业务提升，包括汽车交易、车主金融服务等，都有很大发展空间。”她说。

中信银行表示，与易到进行跨界合作，将实现精准对接资源，通过精准定位客户群降低获客成本，同时为目标客户提供定制的金融服务。

“这实际上是另外一种渠道的拓展。随着市场环境的变化，对于客户的争夺越来越激烈，银行传统线下获客模式已经难以适应新的经济形势，通过互联网及各种场景化的渠道提高获客效率，如出行、旅游、餐饮、娱乐等都是容易带来‘流量’的高频次场景，更容易挖掘获客价值。”中国银行国际金融研究所研究员熊启跃如上表示。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英指出，目前共享出行市场竞争还是不充分，需要更加多元化的主体参与进来，促进更加多的出行产品的供给，提供更多样化的选择，促进共享出行公平竞争发展，银行等金融机构的进入，不仅有利于金融回归服务实体经济的本源，也更加有利于银行自身创设新的金融产品及服务创新，通过跨界融合和整合资源丰富场景，拓展中间业务渠道。还可以通过共享出行的参与，获取个人用户的信息数据，为进一步提供个性化服务提供支持。

随着互联网及云计算、大数据等信息技术的快速发展，共享经济已经延伸到出行、金融、娱乐、餐饮等各领域，各种新经济形态不断涌现且相互补充，已成为金融机构业务拓展场景布局的重要一环。

在刘英看来，共享出行、共享金融等共享经济都有广泛客户群基础，银行通过积极参与共享经济可以将共享服务与银行客户端打通，这本身就是共享经济的体现，实现网上银行和口袋银行功能，丰富银行APP的服务功能，在客户导流的同时提高客户黏性，这对零售转型中的银行来说更加重要。

事实上，BAT等互联网巨头在共享经济领域布局更早。从第三方支付到出行、商旅、美食、娱乐等，通过多元化场景的跨界融合，客户端入口不断融合集中，服务平台与客户黏性更强。随着零售业转型进程的推进，银行也在通过跨界融合拓展获客渠道，增强客户黏性。如平安银行APP，就集合了保险、理财、医疗、出行、电商等多种功能。各大银行近年来也加快了在汽车金融领域的布局。

盈灿咨询分析师张叶霞表示，共享经济背后存在庞大的用户群体，银行及互金等金融机构参与共享经济，可以整合双方资源，在渠道、获客、产品、服务平台等方面加强合作，能进一步拓展金融机构的应用场景，带来客户流量。

拓展获客渠道

对于商业银行在共享经济浪潮中如何作为，中国邮政储蓄银行研究指出，未来二十年，共享经济将会在更多领域普及，必然成为银行实施场景化金融服务的一部分。商业银行如果消极不作为，会被动地受到共享经济浪潮的影响，成为简单的资金提供者，与用户的生活消费工作等场景脱媒，错过发展业务的大好机会。

张叶霞指出，金融机构参与共享经济将会成为一种趋势，当前共享经济新业态正在不断涌现，吸引了众多的机构，金融机构也不例外，并且金融机构参与共享经济能带来更多的应用场景和客户。

“但当前很多的共享经济仅是噱头，大肆投入资金、加快扩大规模的同时，共享经济并没有清晰的盈利模式以及运营模式，迫于资金压力，不少共享经济公司选择退出或者转型，这种情况下，金融机构与共享经济公司的合作也会受到影响。”她补充道。

对于银行参与共享经济的方式，熊启跃表示，首先得有针对共享经济的业务模式，要有配套的组织架构、人才储备。“传统商业银行的经营模式很难嫁接到共享的领域中去。”

东北证券研究总监付立春指出，网约共享经济是新的经济模式，代表了未来发展方向，金融业向新经济转型，也需要有跟进配套的金融服务，这也是服务实体经济的一种。模式和技术创新都有一定的不确定性，且银行自身也要进行产品及服务创新，本身会存在风险点，这对银行也是一个挑战。

在刘英看来，银行要做好共享经济，关键还是要有最前沿的互联网思维和创新思维。虽然目前银行多数在做数字化转型升级，但对很多银行来说，真正做到能用创新思维及互联网思维来参与共享经济的运营仍然是个不小的挑战。