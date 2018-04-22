银保监会监督条例剑指融资担保 “网贷+担保”中枪

原标题：银保监会剑指融资担保 “网贷+担保”中枪

郭建杭

日前，北京市金融工作局发布《关于注销3家融资性担保机构经营许可证的公告》称，中源盛祥融资担保有限公司（以下简称“中源盛祥”）、中瑞信融资担保有限公司与华财正大融资担保有限公司3家融资担保机构被注销。

事实上，此次3家融资性担保公司被注销，或是近期监管政策的落地执行。

4月9日，银保监会发布关于印发《融资担保公司监督管理条例》（以下简称《条例》）四项配套制度的通知。对融资担保业务持牌经营、融资担保责任余额计量、融资担保公司代偿能力、银行业金融机构与融资担保公司业务合作等具体方面做了规范。

此前就有网贷平台因担保公司违规，而被拖入舆论漩涡。而近期3家融资性担保公司被注销，与涉及注销的担保公司有过业务合作的网贷平台也遭遇危机。

8家合作平台已有3家停业

中源盛祥官网显示，其与8家P2P平台有项目合作，包括爱投资、银客网、爱钱帮、银豆网、多美贷、安宜投、微投天下与简单理财网。随着中源盛祥的注销，意味着这8家网贷平台与中源盛祥的新增合作也被正式叫停，而既往合作需根据担保合同履行协议。

《中国经营报》记者联系以上网贷平台，爱投资、爱钱帮和银客网方面对记者表示，与中源盛祥的合作已经结束。

财富星球（银客网）方面表示，财富星球已于 2016年3月15日与中源盛祥终止合作，所有中源盛祥担保的项目在此日期前已全部还款完毕。自那时起至今，双方并未恢复任何合作关系。目前财富星球所有未还款项目，均与中源盛祥无关，因此未受中源盛祥事件影响。

爱钱帮方面表示，与中源盛祥担保的项目，已于2016年7月结算完成。

爱投资方面表示，与中源盛祥担保的，在2015年7月10日以后就没有合作了；最后一个合作也是2016年7月14日就到期了。

此外，公开资料显示，多美贷与微投天下均已停业，银豆网也已与中源盛祥解约。

第三方机构数据显示，中源盛祥为微投天下承保3亿元；而多美贷在2016年被警方立案，法人赵博宇失联，总经理周宁携公司部分债权出境。

中源盛祥此前公布的数据显示，中源盛祥为P2P平台累计担保的总额粗略估计约在7.25亿元到8.5亿元，在保余额约3亿元。

据记者了解，在2015年左右，P2P网贷平台为寻找资产，与线下机构合作，线下机构审核后把借款人推荐给P2P网贷平台，线下机构收取渠道费和担保费。然后，P2P网贷平台对借款人审核后，线上发标。

这些线下机构中，小贷公司、担保公司、保理公司、融资租赁公司等占比较高。根据记者的梳理，在2016年之前，业内有70%的网贷平台是与担保机构合作，但这一数据在2016年8月24日之后，逐渐减少。

网贷之家数据显示，截至2018年4月15日，保障模式为融资性担保公司的网贷平台共116家。

网贷之家的研究报告显示，“P2P网贷平台扩展渠道资产，可以实现资产来源的分散，一定程度上降低了借款人违约集中爆发风险。同时，平台对合作机构推荐的借款项目，还要做第二次风控审核。为降低渠道商和借款人联合骗贷的道德风险，平台一般要求资产渠道商提供担保或债权回购。但由于平台不直接接触借款人，所以对借款项目的审核，也多是限于对渠道商提供的二手信息审核，制约了借款项目透明度的提升”。

违规担保屡见不鲜

对于担保超额问题，在此次银保监会发布的《条例》中显示，融资担保公司的融资担保责任余额不得超过其净资产的10倍，小微企业和农户融资适当放宽。融资担保公司对同一被担保人的融资担保责任余额不得超过其净资产的10%，对同一被担保人及其关联方的融资担保责任余额不得超过其净资产的15%。

此前的“河北融投事件”中，公开的数据显示，河北融投担保集团有限公司（以下简称“河北融投”）的对外担保额保守估计在500亿元左右，牵涉银行、信托、基金、P2P等共50余家金融机构。据工商资料显示，河北融投注册资本为42亿元，按照相关规定，融资性担保责任余额不得超过净资产的10倍，即河北融投最多只具有420亿元的担保能力，其此前担保的金额实际上已超出了其能力范围。

据记者统计，对于担保公司相关的管理办法，近年来已有多项政策出台，多次提到对于担保能力的限制。

2010年3月，《融资性担保公司管理暂行办法》公布施行；2015年8月，《融资担保公司管理条例（征求意见稿）》发布；2017年6月，《融资担保公司管理条例（草案）》获通过；2017年8月，《融资担保公司监督管理条例》获通过。

此外，据记者了解，在互联网金融蓬勃兴起后，为网贷平台提供担保的融资性担保公司数量增加，网贷平台引入第三方担保机构，由独立的融资性担保公司或非融资性担保公司来提供担保。

网贷之家2017年12月评级数据显示，综合评级TOP100中有46家上线了第三方担保，其中只有10家是与融资性担保机构合作的，包括有利网、理想宝、信融财富等平台。

此外，网贷之家统计显示，还有多家平台与非融资性担保公司合作，包括米缸金服、首金贷等。