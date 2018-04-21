赛诺:Q1中国智能机销量OPPO居首 华为荣耀分列四五位

新浪科技讯 4月21日晚间消息，市场研究机构赛诺近日发布了2018年第一季度中国智能手机市场报告。报告显示，从销量上来看，OPPO、vivo、苹果、华为和荣耀位列前五；而从销售额来看，前五位分别为苹果、OPPO、华为、vivo和荣耀。

日前，工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018 年 1-3月国内智能手机市场累计出货量8187.0万部，同比下跌27.0%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.8%。2018年第一季度的中国智能手机市场仍旧延续2017年处于整体下滑的态势。

赛诺的这份报告则得以一窥各家厂商在一季度市场下行中的具体表现。

报告显示，在今年第一季度的销量上，OPPO为1852万台，vivo为1734万台，苹果为1680万台，华为和荣耀则分别为1442万台和1400万台。

分渠道来看，在线上销量方面，排名前五的分别为荣耀、小米、苹果、华为和魅族。一季度荣耀线上销量629万台，超越了苹果及小米等所有智能手机品牌，位居中国智能手机市场第一；线上销售额为89.54亿元，仅次于苹果位居全行业第二，在国产智能手机品牌中位列第一。

这也意味着荣耀继在2017年全年销量、销售额超越小米成为互联网手机市场第一后，在2018年一季度进一步坐稳了这个位置。

线下销量方面，排名前五的分别为OPPO、vivo、苹果、华为和荣耀。不过2018一季度中国智能手机的线下市场呈严重萎缩态势。从此次报告中各家的情况来看，OPPO和vivo在一季度的线下销量分别出现了同比16.8%和13.8%的下滑；金立、魅族、三星和乐视也都出现了不同程度的同比下滑；不过苹果、华为、荣耀和小米则实现了同比增长。

在线下渠道也整体饱和的状况上，各家也都在采取措施应对。

比如OPPO和vivo已经在调整和优化线下门店的位置，开启品牌形象的升级；同时在上海、北京等一线城市尝试开设线下旗舰店，希望在一线城市的线下市场扩大影响力。

华为、荣耀和小米则加快了线下店的开设速度。华为推出了千县计划，小米扩张小米之家，荣耀则采取了轻资产的模式，走与合作伙伴合作的路线。（张俊）