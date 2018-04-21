性工作者社交网络Switter被禁

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据外媒The Verge报道，当地时间4月17日下午3点左右，性工作者社交网络Switter下线。它的消失，无论是否是暂时的，都表明受“允许各州和受害者打击在线性贩卖法案”（FOSTA）驱动的另一个性工作者“避难所”的丧失。根据Switter创立公司Assembly Four的说法，该公司收到了Cloudflare法律部门的一封电子邮件，指出由于违反服务条款并被终止其服务。

从历史上看，Cloudflare一直都很注意它从平台上禁止的内容。其最引人注目的禁令是撤销了白人至上主义网站The Daily Stormer; 当时，Cloudflare首席执行官Matthew Prince告诉The Verge，“这是我的决定，我认为这不是Cloudflare的政策，我认为这是一个非常危险的决定。”然而在FOSTA法案之后，一些公司采取保守措施避免潜在的诉讼。“我们是帮助建立更好的互联网的忠实粉丝，”Cloudflare的总法律顾问Doug Kramer告诉The Verge。“那就是我们所做的。我们尝试使其安全。我们试图使其运作良好。但我们也有义务遵守法律。”

由美国总统特朗普于4月11日签署的FOSTA法案旨在通过减少对在线平台的法律保护来打击性贩运。自愿性工作与性交易的混合以及网站诉讼的威胁已经导致了对Google Drive，社交媒体等的严厉打击。Kramer表示，简单地说，FOSTA就是一个“不好的法律”，它传播了很多不确定因素。“我们正试图弄清楚执法机构如何应用它。“我们正在试图弄清楚我们的客户将会在这个领域内做什么并运作。”

Assembly Four 最近建立Mastodon 的分支网络Switter,，作为性工作者聚集的安全场所，因为他们的空间已经从互联网上消失。根据Mastodon网络监测，Switter目前是拥有超过48,000名用户的第五大性工作者社交网络。与Assembly Four合作的澳大利亚人Lola Hunt 通过电子邮件告诉The Verge，Cloudflare的搬迁将增加其成本。“我们正在制定一项计划，以便赶走Cloudflare以防万一，但没想到它发生得如此之快，没有任何警告，特别是考虑到Cloudflare 之前对言论自由的立场和隐私，”Hunt表示。“我们担心，我们不会成为争取性工作者在网络上的权利的唯一，更不受害者用说美国政府认为不适合的任何其他社区。”

Kramer表示，Cloudflare通过法律过程与FOSTA作斗争，公司认为即使现在修改该法律也有工作要做。他表示：“法律并没有回答关于这个问题包含哪些基本问题，以及它是否意味着包含像Cloudflare这样的深层基础设施公司。法律的撰写方式存在很多不确定性，因此需要一段时间才能确定法律的实施方式以及人们对法律作出反应的方式，以便澄清。与此同时，我们正在确保我们尽最大努力遵守我们有义务遵守的法律，同时也确保互联网的运作和历史一样发挥作用。但请不要误解，但这是对互联网继续发挥其历史作用的能力的真正威胁。”

克莱默说，如果弄清楚FOSTA，Cloudflare可能会更新其当前的方法，包括扭转Switter的禁令。目前，Switter已经转移到另一家CDN提供商，尽管Assembly Four拒绝透露不需要再次转移的信息。“对于很多人来说，Switter已经成为他们与其他员工以及他们和客户之间沟通的主要联络点，”Hunt告诉The Verge。“特别是在[Backpage]关闭后，我们看到会员注册量的增加。”