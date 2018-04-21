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Facebook一季度游说开支创下新高：达330万美元

Facebook一季度游说开支创下新高：达330万美元
2018年04月21日 10:01 新浪科技
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Facebook一季度游说开支创下新高：达330万美元
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　　新浪科技讯 北京时间4月21日上午消息，今年前3个月，Facebook的游说开支再次刷新纪录。这是公司在卷入数据丑闻前的开支。

　　根据周五Facebook提交给政府的文档显示，今年一季度Facebook的游说开支达到330万美元，而去年同期约为321万美元。

　　Facebook的游说主要与联邦隐私立法、线上广告、互联网隐私、安全有关。文档还说，Facebook就数据泄露问题与政府进行过讨论，但公司没有提供具体细节。

　　Cambridge Analytica以不当手段获取大量Facebook用户的数据，一季度末，事件曝光让Facebook成为漩涡的中心。

　　一些科技公司成为华盛顿的严格审查对象，包括Alphabet旗下谷歌公司、Facebook和亚马逊，审查涉及到线上内容责任、市场垄断问题，以及政府合同的争夺。部分政府人士要求加强监管。

　　谷歌一季度的游说费用达到502万美元，同比增长43%，比2017年最后一个季度增长14%。一般来说，谷歌是科技行业游说开支最多的企业，2017年三季度曾经达到593万美元，创下新高。

　　微软一季度的游说费用约为230万美元。亚马逊前3个月的开支约为338万美元，同比增长17%，环比增长2%。苹果一季度的游说开支约为214万美元，同比增长53%，环比增长33%。

　　Facebook的游说对象包括白宫、参议院、众议院，还有政府机构，比如FTC、FCC。(中天)

Facebook游说开支
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