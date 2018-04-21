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雅虎被收购后 旗下图片分享网站Flickr易主

雅虎被收购后 旗下图片分享网站Flickr易主
2018年04月21日 09:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月21日早间消息，十个月前，Verizon通过雅虎收购了图片分享网站Flickr，日前，后者又被付费数码照片共享网站SmugMug收入囊中。SmugMug公司的首席执行官表示，接管该网站后，不会将其变为下一个Instagram。

　　雅虎公司在2005年收购Flickr，并试图在前任首席执行官玛丽莎·梅耶尔的努力下重振该网站，此前，由于Instagram和Facebook推出社交功能服务，令Flickr在市场上黯然失色。Verizon以44.8亿美元收购了雅虎，但显然急于套现，乐于将Flickr拱手让给SmugMug。

　　SmugMug首席执行官唐·麦卡斯基尔（Don MacAskill）说，“两家公司的融合将催生出世界上最大的、以摄影师为中心的社区。”

　　收购会带来变化，首先是将Flickr要从雅虎登录系统中分离出来，但这些与Flickr用户的需求没什么关系。麦卡斯基尔表示，“我会倾听用户的呼声，并做相应开发。”

　　新的管理层可能为Flickr带来新的开始，数以千万计的摄影师用户正抱着赞赏的心态期待该网站东山再起。但从根本上说，SmugMug公司将像雅虎和Verizon誓言集团一样，面临大量挑战，毫无疑问，主流社交网站的照片共享服务是一股强大的竞争力量。

　　这次收购将极大地改变SmugMug的业态。该公司成立于2002年，比Flickr早两年，但从未像后者一样成为主要的消费品牌。相反，它把目标受众定位在专业人士和爱好者，包括那些寻求利用电子商务技术来出售作品或专辑展示网站的人。

　　Flickr是一家提供免费及付费数位照片储存、分享方案的线上服务公司，也是提供网络社群服务的平台。在移动设备兴起之前，Flickr曾风靡一时，至今仍有7500万用户，并保留着大量坚持为特定摄影社区做贡献的忠实会员。

　　外界认为，SmugMug认为Flickr社区的发展潜力巨大。麦卡斯基尔表示，SmugMug不会试图把Flickr变成下一个Instagram或Snapchat。“我们不会追求短期效益，把自己交给那些不了解业务的局外人，而喜欢与懂行的人交流，继续坚持为用户提供服务，这是我们所感兴趣的。”

　　SmugMug目前拥有约120名员工，还将从雅虎再吸收数十个人。“基本上整个团队都要过来，”麦卡斯基尔说。

　　并购交易的条款尚未披露。雅虎没有立即回复记者的置评请求。《今日美国》在本周五报道了上述收购消息。(斯眉)

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